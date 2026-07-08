La tristísima declaración del papá de Lucas Gámez después de confirmar la muerte de su hijo

El cuerpo de Lucas Gámez , el niño argentino que quedó atrapado bajo los escombros tras el doble terremoto que sacudió Venezuela , fue encontrado este miércoles por la tarde. Marcos Gámez, su padre, habló con los medios locales con la voz quebrada pero con un mensaje que trasciende el dolor personal: que las otras familias no pierdan la fe.

"Primeramente informar que sí, ya pudimos encontrar el cuerpo de Luquita, no como queríamos", fueron las primeras palabras de Marcos Gámez ante los periodistas de Venezuela. Lucas Gámez había viajado a La Guaira para disfrutar de un día de playa junto unos tíos cuando la tragedia lo alcanzó.

La foto que compartió Blancalida Martinez Coronado, la mamá de Lucas Gámez, en medio de la búsqueda de su hijo.

Lo que comenzó como una búsqueda familiar se convirtió en una cruzada de oración que movilizó a miles de personas en todo el mundo de manera espontánea. "Fue algo que nació orgánicamente y trascendió fronteras", reconoció su padre.

En medio del dolor más profundo, Marcos Gámez eligió convertir la pérdida de Lucas en un mensaje de esperanza para quienes aún siguen buscando a sus seres queridos entre los escombros. "Sé que Luquita estaría contento porque puedan seguir rescatando familiares. Por favor, que lo sigan intentando y que sigan creyendo, que no pierdan la fe", pidió el hombre.

El padre también agradeció el apoyo recibido durante los días de angustia. Dirigió sus palabras a los bomberos, rescatistas de distintos países, trabajadores que removieron escombros con las manos y a las fuerzas armadas venezolanas que participaron en las tareas. "Infinitas gracias a todos los que acompañaron", expresó.

Sobre los pasos a seguir, Marcos explicó que el cuerpo de Lucas Gámez quedó inicialmente en la morgue de La Guaira, donde se cumplirán los protocolos correspondientes antes de trasladarlo a Caracas. "Nos tocará definir internamente en la familia cómo sería", dijo, reservando ese proceso íntimo para el ámbito familiar.

El padre cerró su mensaje con una reflexión que va más allá de la tragedia personal. "Si Dios nos eligió a nosotros para esto, creo que es para dar un mensaje al mundo, a la humanidad, de que tenemos que reflexionar sobre cualquier tipo de diferencia que podamos tener", concluyó Marcos Gámez, cuyo hijo hablaba seguido de su fe. "Él hablaba mucho de Jesús y de Dios", recordó entre lágrimas.

IG @esteninf

El día del doble terremoto

Lucas Gámez nació en Argentina en 2017 después de que sus padres emigraran desde Venezuela. Hace cuatro meses decidieron volver a su país y el día de los sismos, el niño había ido a pasar un día de playa con sus tíos y otros familiares a La Guaira.

Un vecino del edificio fue quien pudo reconstruir los últimos movimientos de Lucas Gámez antes del derrumbe. El niño y uno de sus tíos tomaron el ascensor que llegaba a los pisos impares -el otro estaba fuera de servicio- y bajaron en el tercer piso. Desde ahí debían continuar a pie por la escalera hasta el segundo, donde estaba el departamento.

El vecino que los acompañó siguió hasta el séptimo piso. "Apenas llega al 7, se viene el colapso", relató el hombre. Con ese dato como punto de partida, la familia intentó determinar si Lucas alcanzó a llegar al departamento o si el derrumbe lo atrapó en la escalera o el pasillo.

Lucas Gamez murió en los terremotos de Venezuela. IG Blanca Martínez

La madre del niño también fue parte de las operaciones de rescate, aunque de la manera más desgarradora posible. Pidió permiso para entrar al edificio con la esperanza de que su voz llegara hasta donde estaba su hijo. "Pedí entrar porque necesitaba que él me escuchara. Entré abajo con casco y empecé a gritar: 'Estoy aquí, no te rindas, estamos acá con papá'", contó.

También, hace dos días la mujer llevó una torta de cumpleaños y le cantó a su hijo por el día de su natalicio número nueve. Finalmente, esta tarde los rescatistas dieron con el cuerpo del niño que estaba abrazado a sus abuelos. En total, murieron seis familiares.