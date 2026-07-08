El conmovedor mensaje del padre de Lucas Gámez tras recibir la peor noticia

La búsqueda de Lucas Gámez terminó este miércoles de la peor manera. Tras confirmarse el hallazgo sin vida del niño argentino de 9 años entre los escombros que dejaron los terremotos en Venezuela , su padre, Marcos Gámez, brindó un conmovedor mensaje en el que agradeció el acompañamiento recibido y aseguró que el recuerdo de su hijo permanecerá para siempre.

"Fue un momento muy duro. Nunca perdimos la fe, nunca perdimos la esperanza. Le vamos a dar su cristiana sepultura y a rendirle los honores que se merece. Siempre lo vamos a llevar en el corazón", expresó con profunda emoción en declaraciones a C5N.

El padre de Lucas también agradeció las innumerables muestras de solidaridad que recibieron desde distintos lugares del mundo durante los 15 días que duró el operativo de rescate.

"Quiero darle las gracias a todas las personas que nos apoyaron a través de las redes sociales, con sus oraciones y teniendo fe", señaló.

Marcos recordó además que su hijo tenía una profunda espiritualidad y aseguró que, incluso en medio de la tragedia, logró transmitir un mensaje de esperanza .

"Lucas era un niño que hablaba mucho de Jesucristo. Creo que uno de los propósitos de su vida fue brindarle fe y esperanza a las personas. En estos 15 días vi cómo mucha gente, tanto en Argentina como en Venezuela y en otras partes del mundo, se unió en un movimiento de fe. Creo que logró ese objetivo", afirmó.

Conmovido, adelantó que tanto él como su familia intentarán continuar ese legado cuando logren sobrellevar el dolor.

"Cuando podamos aprender a vivir con esto, porque este dolor no se supera, vamos a intentar llevar ese mismo mensaje que Luquitas quería: un mensaje de fe, de esperanza y de creer firmemente que Dios es bueno y que Dios existe", sostuvo.

El agradecimiento a los rescatistas

Otro de los momentos más emotivos se produjo cuando Marcos saludó uno por uno a los integrantes de los equipos de rescate que trabajaron durante más de dos semanas entre los escombros.

"Ellos estuvieron 15 días con nosotros. Fueron y son nuestra familia. Nos ayudaron bajo un sol inclemente, con calor y humedad, haciendo un esfuerzo sobrehumano y poniendo en riesgo sus propias vidas. Lo mínimo que podía hacer era darles las gracias", manifestó.

El conmovedor mensaje del padre de Lucas Gámez tras recibir la peor noticia

El padre del niño aseguró además que su familia permanecerá vinculada a las tareas solidarias en Venezuela. "Nosotros vamos a intentar seguir ayudando acá, porque así sé que lo hubiese querido Lucas", expresó.

Finalmente, con la voz quebrada, dejó un último mensaje de despedida para su hijo. "Nos queda despedirlo en este plano terrenal, pero llevarlo por siempre en el corazón y en el pensamiento. De corazón, muchas gracias a todos por acompañarnos", concluyó.

Lucas Gámez había desaparecido tras el derrumbe de un edificio en La Guaira durante los terremotos que afectaron a Venezuela. Su historia movilizó a miles de personas en Argentina y otros países, que siguieron día a día el operativo de búsqueda con la esperanza de encontrarlo con vida.