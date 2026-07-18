¿Habrá cortes de luz mientras juega la Selección? El cronograma de Edemsa para este fin de semana
La empresa de electricidad anticipó cortes de luz en distintas zonas de la provincia durante el sábado y domingo.
Edemsa informó en qué zonas de Mendoza habrá cortes de luz este sábado 18 y domingo 19 de julio. Esto debido a las tareas de mantenimiento preventivo que la empresa de electricidad realiza de manera preventiva y mediante cronograma previamente establecido.
Como el domingo la Selección argentina juega la final del Mundial 2026 frente a España, desde las 16 hs, muchos se preguntan qué pasará con el servicio eléctrico durante el partido.
Lo cierto es que desde Edemsa llevaron tranquilidad a los hinchas mendocinos, ya que las tareas del domingo se realizarán por la mañana.
Cortes de luz programados para este sábado 18/7
Tupungato
- En Ruta Provincial N°86, entre el cruce del barrio Entrevides y Mirador del Valle; La Arboleda. De 9.30 a 13.30hs.
- Entre Ruta Provincial N°88, Calle N°8, Calle N°9 y Pizarro; La Arboleda. De 14.30 a 18.30 h.
Cortes de luz programados para este domingo 19/7
Ciudad
- Entre calles Ituzaingó, Santiago del Estero, Carlos Ponce y Videla Castillo. De 8.30 a 10.30 h.
Maipú
- En carril Rodríguez Peña, hacia el oeste de calle Urquiza y zonas aledañas; Coquimbito. De 8.30 a 12.30 h.