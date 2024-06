Thiago Almada reveló que lo llamó Riquelme: "Me dijo que tiene el deseo de que juegue en Boca; veré si hay..."

Thiago Almada es uno de los deseos que tiene Juan Román Riquelme. El presidente de Boca pretende que el campeón del mundo con la Selección Argentina se ponga la camiseta xeneize y el futbolista que actualmente milita en el Atlanta United de la MLS, confesó que habló con el ídolo sobre esta posibilidad.

En diálogo con TyC Sports, el volante surgido en Vélez, explicó: "Hablé un poco de todo con él (Riquelme). Yo estoy bien acá, el club me trató muy bien desde que llegué y veremos que pasa en estos meses. Depende de muchas cosas, después si hay algo formal tomaré mi decisión con mi familia".

"Boca y River son los más grandes del fútbol argentino y a cualquier jugador del tira. Pero él me dijo que tiene el deseo de que juegue en Boca, y ayer me lo volvió a decir. Pero bueno, no hay nada formal por ahora. Estoy muy feliz en Atlanta, veremos en estos meses qué pasa", agregó Almada quien evitó generar una mayor expectativa.

Después habló sobre su presencia en el Mundial y contó cuál fue la clave de la Scaloneta para ganar todo: "Hay un buen grupo, el que llega lo tratan como uno más y es un poco de todo eso. Quieren ganar hasta los reducidos, no quieren perder a nada pero lo más importante es que es una competencia sana y todos tiran para el mismo lado".