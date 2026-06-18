Suiza y Bosnia-Herzegovina buscan su primera victoria en el Mundial: hora, TV y streaming

El choque europeo en Los Ángeles puede empezar a definir el panorama de un Grupo B que comenzó marcado por la paridad.

La segunda fecha del Grupo B del Mundial 2026 ofrecerá un atractivo duelo europeo entre Suiza y Bosnia-Herzegovina. El encuentro se disputará este jueves 18 de junio en el Los Angeles Stadium, donde ambos seleccionados intentarán dar un paso importante hacia la clasificación a la siguiente ronda.

Los dos equipos llegan igualados tras haber empatado 1-1 en sus respectivos estrenos. Por ese motivo, los tres puntos adquieren una importancia especial en una zona que también integran Canadá y Catar y que, tras la primera jornada, presenta una gran paridad.

Además de su relevancia en la tabla de posiciones, el partido genera expectativa por el nivel de dos selecciones que aspiran a consolidarse como protagonistas del grupo y acercarse a los octavos de final.

Un duelo clave del Grupo B Suiza y Bosnia-Herzegovina se enfrentan en un compromiso que puede comenzar a definir el panorama de la zona. Ambos conjuntos suman una unidad y saben que una victoria les permitiría posicionarse favorablemente de cara a la última fecha.

Suiza llega a este compromiso después de igualar 1-1 frente a Qatar en la primera jornada. El conjunto dirigido por Murat Yakin dejó buenas sensaciones durante varios pasajes del encuentro, aunque no logró quedarse con los tres puntos y ahora buscará una victoria que le permita dar un paso importante hacia la clasificación.