Suiza y Bosnia-Herzegovina buscan su primera victoria en el Mundial: hora, TV y streaming
El choque europeo en Los Ángeles puede empezar a definir el panorama de un Grupo B que comenzó marcado por la paridad.
La segunda fecha del Grupo B del Mundial 2026 ofrecerá un atractivo duelo europeo entre Suiza y Bosnia-Herzegovina. El encuentro se disputará este jueves 18 de junio en el Los Angeles Stadium, donde ambos seleccionados intentarán dar un paso importante hacia la clasificación a la siguiente ronda.
Los dos equipos llegan igualados tras haber empatado 1-1 en sus respectivos estrenos. Por ese motivo, los tres puntos adquieren una importancia especial en una zona que también integran Canadá y Catar y que, tras la primera jornada, presenta una gran paridad.
Además de su relevancia en la tabla de posiciones, el partido genera expectativa por el nivel de dos selecciones que aspiran a consolidarse como protagonistas del grupo y acercarse a los octavos de final.
Un duelo clave del Grupo B
Suiza y Bosnia-Herzegovina se enfrentan en un compromiso que puede comenzar a definir el panorama de la zona. Ambos conjuntos suman una unidad y saben que una victoria les permitiría posicionarse favorablemente de cara a la última fecha.
Suiza llega a este compromiso después de igualar 1-1 frente a Qatar en la primera jornada. El conjunto dirigido por Murat Yakin dejó buenas sensaciones durante varios pasajes del encuentro, aunque no logró quedarse con los tres puntos y ahora buscará una victoria que le permita dar un paso importante hacia la clasificación.
Bosnia-Herzegovina, por su parte, también debutó con un empate 1-1, en su caso frente a Canadá. El equipo conducido por Sergej Barbarez sumó un punto valioso ante uno de los anfitriones del torneo y afrontará este duelo con la intención de consolidarse como candidato a avanzar a la siguiente ronda.
A qué hora juegan Suiza vs. Bosnia-Herzegovina
- Hora: 16.00 (Argentina).
- Estadio: Los Angeles Stadium, Inglewood, California, Estados Unidos.
- Árbitro: João Pedro Silva Pinheiro.
TV, streaming y probables formaciones
El encuentro podrá verse en Argentina a través de DSports y Telefe, mientras que también estará disponible por streaming mediante Disney+ Premium.
Suiza: Kobel; Zakaria, Elvedi, Akanji; Aebischer, Xhaka, Freuler, Rodríguez; Ndoye, Vargas; Embolo. DT: Murat Yakin.
Bosnia-Herzegovina: Vasilj; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Bajraktarevic, Basic, Tahirovic, Memic; Lukic, Demirovic. DT: Sergej Barbarez.