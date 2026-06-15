En su estreno como comentarista televisivo, el Muñeco Gallardo no se guardó nada y lanzó una picante chicana contra el periodista y conductor de ESPN.

Luego de su salida de River, Marcelo Gallardo se alejó de las canchas de fútbol por un tiempo. Sin embargo, en la antesala del Mundial 2026 recibió una propuesta muy tentadora que no dejó pasar: ser comentarista en ESPN de la Copa del Mundo junto al emblema de Boca y exentrenador de Talleres, Carlos Tevez.

El pasado domingo por la noche, el Muñeco tuvo su debut como comentarista del Mundial y participó del programa del Kun Agüero junto al Apache, Óscar Ruggeri, Ezequiel “Pocho” Lavezzi y Sebastián “Pollo” Vignolo.

Durante un momento de la transmisión comenzaron a hablar sobre las noticias bombas que se filtran por muy rápido por parte de los periodistas. Ante ello, los jugadores criticaron a los que filtran la información rápidamente sin dar detalles previos, pero en el caso de Marcelo Gallardo prefirió guardarse su opinión y lanzó una picante chicana al Pollo Vignolo que rápidamente se viralizó en las redes sociales

La picante chicana de Marcelo Gallardo al Pollo Vignolo en su debut como comentarista del Mundial La picante chicana de Marcelo Gallardo al Pollo Vignolo X @paseclave__ “Estamos en un lugar donde nosotros venimos a ocuparlo un ratito. Es el lugar donde no pierden nunca los periodistas”, lanzó el Muñeco. Al escuchar eso, el Pollo no se quedó callado y le respondió: “Acá no vamos a estar de acuerdo. Que el periodista no pierde nunca es mentira. ¿Vos te pensas que no hay rating en la TV o que si el programa va mal al periodista no se lo bajan?”.