Mundial 2026: los cócteles de México, Estados Unidos y Canadá que podés preparar en casa

El Mundial de Fútbol 2026 ya comenzó y millones de fanáticos alrededor del mundo se preparan para vivir un mes cargado de emociones. Esta edición tiene una particularidad histórica: por primera vez el torneo se disputa en tres países anfitriones, México, Estados Unidos y Canadá .

Además de estadios, ciudades y paisajes, cada uno de estos destinos posee una identidad gastronómica propia que también se expresa a través de sus bebidas más representativas. Por eso, una forma diferente de disfrutar los partidos puede ser incorporar algunos de los cócteles más populares de la región.

A continuación, una selección de tragos tradicionales que se pueden preparar fácilmente en casa para acompañar la fiesta mundialista.

Pocas bebidas representan tanto a México como la Margarita. Elaborada con tequila, jugo de lima y licor de naranja, se convirtió en uno de los cócteles más consumidos del planeta. Su equilibrio entre dulzor, acidez y frescura la hace ideal para acompañar nachos, tacos, quesadillas o picadas durante los partidos.

Aunque la Margarita es internacionalmente más famosa, muchos especialistas consideran que la Paloma es el verdadero cóctel nacional de México. Su preparación combina tequila con refresco de pomelo o gaseosa de pomelo, logrando una bebida refrescante y de baja graduación alcohólica.

Ingredientes

50 ml de tequila.

Refresco de pomelo.

Jugo de lima.

Hielo.

Preparación

Llenar un vaso alto con hielo, agregar el tequila y completar con el refresco. Finalizar con unas gotas de lima.

Old Fashioned Foto: Freepik

Old Fashioned: una leyenda nacida en Estados Unidos

Si existe un cóctel capaz de resumir la historia de la coctelería estadounidense, ese es el Old Fashioned. Creado a fines del siglo XIX, continúa siendo uno de los tragos más pedidos en bares de todo el mundo.

Ingredientes

60 ml de bourbon o whisky americano.

1 terrón de azúcar o una cucharadita de azúcar.

2 gotas de angostura.

Cáscara de naranja.

Hielo.

Preparación

Disolver el azúcar con la angostura en un vaso corto. Incorporar hielo, agregar el whisky y decorar con una piel de naranja.

Manhattan Freepik

Manhattan: elegancia neoyorquina en una copa

Otro clásico estadounidense es el Manhattan, asociado históricamente a Nueva York y a la cultura de los grandes bares urbanos.

Ingredientes

50 ml de whisky.

20 ml de vermut rojo.

Unas gotas de angostura.

Cereza para decorar.

Preparación

Mezclar los ingredientes con hielo y servir en una copa fría.

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Caesar: el orgullo canadiense

Mientras gran parte del mundo conoce el Bloody Mary, en Canadá el rey absoluto es el Caesar. Creado en Calgary en 1969, este cóctel combina vodka con jugo de tomate condimentado y jugo de almejas, aunque muchas versiones caseras utilizan únicamente jugo de tomate especiado.

Ingredientes

45 ml de vodka.

Jugo de tomate condimentado.

Salsa inglesa.

Salsa picante.

Jugo de limón.

Hielo.

Preparación

Mezclar todos los ingredientes en un vaso largo y decorar con apio o una rodaja de limón.

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Maple Whisky Sour: el sabor canadiense del arce

Canadá también aporta una versión propia del clásico Whisky Sour utilizando jarabe de arce, uno de los productos más emblemáticos del país.

Ingredientes

60 ml de whisky canadiense.

25 ml de jugo de limón.

15 ml de jarabe de arce.

Hielo.

Preparación