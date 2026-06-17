Video: el blooper de Marcelo Gallardo al festejar el primer gol de Messi ante Argelia
Marcelo Gallardo hizo su presentación como comentarista de ESPN y protagonizó un divertido momento viral al momento del 1-0 del capitán argentino.
La Selección argentina demostró que va a defender el título a muerte. Con un Lionel Messi imparable -autor de un hat trick histórico- el equipo de Lionel Scaloni brilló en el debut y goleó 3-0 a Argelia, en una actuación que invita a soñar en grande.
Pero más allá de los goles de la Pulga, hubo otra imagen que se robó la atención en el Kansas City Stadium: la reacción de Marcelo Gallardo en el primer tanto del 10. El exentrenador de River tuvo su estreno como comentarista de ESPN y protagonizó una insólita escena al momento del 1-0.
Cuando el reloj marcaba poco más de 15 minutos, Messi destrabó el partido con un remate seco y al ángulo que dejó sin respuestas a Luca Zidane. La obra maestra del rosarino rompió el cero y desató una explosión de alegría entre los argentinos, y el Muñeco no fue la excepción.
El blooper viral de Gallardo tras el primer gol de Messi antes Argelia
Apenas la pelota tocó la red, se levantó de su silla, apretó el puño y lanzó un grito de festejo que quedó registrado por las cámaras. En medio de la euforia, apareció el blooper: Gallardo desarmó el micrófono en el revoleo y el episodio generó reacción inmediata en las redes.
Como no podía ser de otra manera, en el complemento siguió el show. Messi sentenció su hat trick para completar una noche perfecta y alcanzar otro récord histórico: igualó a Miroslav Klose como máximo goleador de la historia de los Mundiales con 16 tantos. Sí, el 10 nos sigue regalando jornadas históricas.
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