Video: el blooper de Marcelo Gallardo al festejar el primer gol de Messi ante Argelia

Marcelo Gallardo hizo su presentación como comentarista de ESPN y protagonizó un divertido momento viral al momento del 1-0 del capitán argentino.

La Selección argentina demostró que va a defender el título a muerte. Con un Lionel Messi imparable -autor de un hat trick histórico- el equipo de Lionel Scaloni brilló en el debut y goleó 3-0 a Argelia, en una actuación que invita a soñar en grande.

Pero más allá de los goles de la Pulga, hubo otra imagen que se robó la atención en el Kansas City Stadium: la reacción de Marcelo Gallardo en el primer tanto del 10. El exentrenador de River tuvo su estreno como comentarista de ESPN y protagonizó una insólita escena al momento del 1-0.

Cuando el reloj marcaba poco más de 15 minutos, Messi destrabó el partido con un remate seco y al ángulo que dejó sin respuestas a Luca Zidane. La obra maestra del rosarino rompió el cero y desató una explosión de alegría entre los argentinos, y el Muñeco no fue la excepción.

El blooper viral de Gallardo tras el primer gol de Messi antes Argelia A Gallardo se le desarmó el micrófono de ESPN en medio de su festejo por el golazo de Messi. A Gallardo se le desarmó el micrófono de ESPN en medio de su festejo por el golazo de Messi. Video: ESPN Apenas la pelota tocó la red, se levantó de su silla, apretó el puño y lanzó un grito de festejo que quedó registrado por las cámaras. En medio de la euforia, apareció el blooper: Gallardo desarmó el micrófono en el revoleo y el episodio generó reacción inmediata en las redes.

Como no podía ser de otra manera, en el complemento siguió el show. Messi sentenció su hat trick para completar una noche perfecta y alcanzar otro récord histórico: igualó a Miroslav Klose como máximo goleador de la historia de los Mundiales con 16 tantos. Sí, el 10 nos sigue regalando jornadas históricas.