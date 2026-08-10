ATM confirmó cuándo vence la cuota del Impuesto Inmobiliario en agosto

La Administración Tributaria Mendoza (ATM) confirmó la fecha clave que tienen que tener en cuenta los contribuyentes en agosto.

La Administración Tributaria Mendoza (ATM) informó hoy que hasta el lunes 31 de agosto se puede abonar en término la cuarta cuota del Impuesto Inmobiliario 2026. El boleto se puede obtener y pagar a través de los botones “Descargar Boleto” y “Pagar Online” en www.atm.mendoza.gov.ar.

Los vencimientos de la cuarta, quinta y sexta cuota serán del 25 al 31 de agosto, del 26 al 30 de octubre y del 23 al 30 de diciembre, respectivamente.

Cómo pagar en ATM con descuentos en agosto El objeto que no posea deuda al 31 de diciembre de 2025 incluye 10% de descuento; un adicional de 10% si también estuvo al día al 31 de diciembre de 2024; y otro 10% si el contribuyente no posee deuda exigible o se encuentra regularizada al 31 de diciembre de 2025 respecto de todas sus obligaciones.

El impuesto inmobiliario se puede pagar de las siguientes formas:

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