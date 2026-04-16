PAMI al límite por falta de fondos: temen nuevas fallas en la atención

La legisladora porteña y extitular del PAMI Graciela Ocaña advirtió sobre la crítica situación financiera que atraviesa la obra social de jubilados y pensionados y cuestionó tanto el manejo de los recursos como la falta de transferencias comprometidas por parte del Gobierno nacional.

En diálogo con After Office por 105.5 FM MDZ Radio , Ocaña sostuvo que “el PAMI tiene un problema y es que Economía no está girando los recursos que por el presupuesto se comprometió a girar” y remarcó que el organismo “viene con un déficit producto de la eliminación del Impuesto País”.

La exfuncionaria explicó que los fondos extraordinarios que ingresaron al PAMI en anteriores “implicó una cantidad de recursos que el populismo, como siempre, malversó”, y señaló que “en vez de utilizarlo para equilibrar el PAMI, poder dar respuesta a la demanda insatisfecha, lo que hizo fue generar y hacer un uso político de esos recursos”.

En ese sentido, afirmó que “hubo fraudes, hubo mal uso de recursos, hubo financiamiento de la política, de intendentes amigos, esto pasó en todo el país” y agregó que “cuando llega mi ley en el primer año hacen un ajuste pero no cambian el sistema de pago”.

Sobre la situación actual, detalló que “el año pasado, el 2025, casi el 25% del PAMI fue financiado por el tesoro a través de los ATN” y advirtió que “este año a pesar del compromiso presupuestario que tiene la economía de girar los fondos al PAMI, no lo giró”.

“Se giraron fondos pero no son para pagar la totalidad”, indicó, y subrayó que “lo que se necesita es que economía cumpla el compromiso que el presupuesto tiene y que gire todos los fondos del primer trimestre al PAMI”.

Impacto en prestaciones y advertencias

Ocaña alertó que la falta de financiamiento tiene consecuencias directas en el funcionamiento del sistema: “más allá de la situación de que se están llevando adelante en estos momentos pagos parciales a las distintas prestaciones, dentro de 15 o 20 días vamos a estar hablando de lo mismo”.

Además, vinculó la caída de ingresos con la situación del empleo: “una baja de trabajadores en blanco, como se ha producido en los últimos meses, impacta también de lleno en los ingresos del PAMI”, y sumó que “los salarios están yendo por detrás de la inflación”.

En ese contexto, describió un escenario complejo para los afiliados: “los jubilados están muy mal” y remarcó que “las jubilaciones hoy no llegan a los 500.000 pesos cuando todos sabemos que la canasta básica para una persona mayor supera el millón 500.000”.

Finalmente, planteó que la responsabilidad del Ejecutivo es garantizar el financiamiento del organismo: “lo que tiene que hacer es el Ministro Caputo, si no quiere caer un incumplimiento, un abandono de persona, es mandarle el dinero que por presupuesto nacional aprobado por el Congreso, le debe al PAMI”.