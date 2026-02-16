Quini 6: un solo ganador acertó los seis números y se llevó $8.061 millones

El Quini 6 puso en juego un pozo millonario y un apostador de Corrientes fue el gran ganador de la jornada.

El próximo miércoles, el Quini 6 pone en juego más de $10.450 millones. Foto: Noticias Argentinas

El Quini 6 realizó este domingo 15 de febrero de 2026 un nuevo sorteo y dejó un millonario ganador en la modalidad Revancha. Además, otras categorías principales quedaron vacantes, por lo que el pozo continúa creciendo de cara al próximo sorteo del miércoles 18.

Resultados Quini 6: 15 de febrero En la modalidad Tradicional Primer Sorteo, los números que salieron fueron 06, 12, 24, 26, 40 y 41. En este caso, el pozo principal no tuvo apostadores con seis aciertos, por lo que quedó vacante y se acumula para la próxima edición.

En la Tradicional La Segunda, los números sorteados fueron 03, 17, 21, 34, 38 y 43. El primer premio, con un pozo de $1.513.628.953,20, también quedó vacante al no registrarse ganadores con seis aciertos.

La gran novedad de la jornada llegó en la modalidad Revancha, donde los números favorecidos fueron 07, 11, 13, 14, 36 y 37. En esta oportunidad sí hubo un ganador con seis aciertos, oriundo de Corrientes, que se llevó un premio de $8.061.570.084,60, correspondiente al total del pozo acumulado.

Por su parte, en la modalidad Siempre Sale salieron los números 04, 07, 12, 22, 26 y 39. Aquí se registraron 59 ganadores con cinco aciertos, quienes obtuvieron $6.850.800,15 cada uno, sobre un pozo total de $404.197.209,00.