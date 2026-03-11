Netflix: la perturbadora miniserie sobre la doble vida de un ciudadano que te pondrá los pelos de punta

El 5 de marzo Netflix estrenó un documental de tres episodios que revela la verdadera identidad de un depredador en Dinamarca.

El pasado 5 de marzo Netflix estrenó una miniserie documental que está dejando a la audiencia atónita con los pelos de punta. Con solo tres episodios ha logrado cautivar a los suscriptores de la plataforma. Ideal para maratonear.

Netflix: de qué se trata “En este documental, tres amigos rememoran una serie de crímenes que cambiaron sus vidas y perturbaron la calma de una zona rural de Dinamarca”, resume la sinopsis de la plataforma de streaming.

netflix Netflix sorprende con este documental. Fuente: Netflix. De alguna manera, la serie explora el impacto emocional que tuvo en un grupo de amigos descubrir que uno de ellos era un peligroso criminal. La trama gira en torno a Amanda, Nichlas y Kiri quienes comparten sus testimonios sobre su amigo Phillip Westh, un gerente de marketing aparentemente normal y exitoso que resultó ser un asesino y depredador sexual.

El documental narra un caso real y muestra cómo esos crímenes rompieron la calma de una zona rural remota. Además, se ve el desborde psicológico de los amigos para procesar que convivían con un “monstruo”.

El hombre en cuestión, Philip Westh, llevó siempre una doble vida en Dinamarca. Era un amigo ideal, un vecino servicial y un trabajador. Sin embargo, hacia adentro era un depredador que fue responsable de crímenes que horrorizaron al país como el caso de Emilie Meng, una joven de 16 años desaparecida tras bajar de un tren, también del secuestro de una nena de 13 años en 2023.