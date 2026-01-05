Stranger Things llega a Minecraft con un DLC especial: Hawkins, Vecna y una aventura jugable para los fans

Minecraft vuelve a cruzar universos y lo hace a lo grande. Para celebrar el estreno del último episodio de Stranger Things , Mojang Studios y Xbox lanzaron un DLC oficial que traslada Hawkins —y sus pesadillas— al mundo de bloques de Minecraft . El contenido no se limita a lo estético: propone una aventura narrativa completa, cooperativa y cargada de referencias para los fans de la serie.

Disponible ya en casi todas las plataformas, el DLC llega en un momento clave para la franquicia y se presenta como una experiencia jugable que invita a revivir escenas icónicas, explorar nuevos escenarios y enfrentarse a las amenazas del "Otro Lado" junto a amigos.

El DLC de Stranger Things para Minecraft está inspirado en las primeras cuatro temporadas de la serie y propone algo más ambicioso que un simple pack de skins. Aquí hay historia, misiones, combates y secretos. Hawkins funciona como eje central, pero evoluciona a medida que avanza la aventura, permitiendo recrear momentos clave del universo creado por los hermanos Duffer.

Los jugadores pueden recorrer ubicaciones emblemáticas como el Bosque de Mirkwood, el Starcourt Mall, el laboratorio ruso y, por supuesto, el inquietante Otro Lado. Cada zona presenta desafíos propios y situaciones que fomentan el juego cooperativo. En el camino aparecen enemigos reconocibles como el Demogorgon, la influencia del "Azotamentes" y un primer gran enfrentamiento contra Vecna, uno de los antagonistas más temibles de la serie.

Uno de los grandes aciertos del DLC es cómo integra a los protagonistas. Incluye 49 aspectos jugables, varios con habilidades especiales que impactan directamente en la jugabilidad. Eleven puede usar poderes telequinéticos en combate, el Dr. Brenner interactúa con sistemas del laboratorio, Suzie descifra códigos, Eddie lidera campañas de Dungeons & Dragons y Vecna tiene la capacidad de controlar mentes.

Este enfoque le da variedad a las partidas y refuerza la identidad de cada personaje dentro del mundo de Minecraft. Además, como incentivo adicional, los jugadores pueden reclamar un objeto gratuito para el creador de personajes: la camiseta del Hellfire Club, un guiño directo a los seguidores más atentos de la serie.

El DLC ya está disponible por $13.900 o 1510 Minecoins, un precio accesible considerando la cantidad de contenido y el trabajo de adaptación narrativa.

MINECRAFT3 Incluye 49 personajes jugables con habilidades especiales, enemigos icónicos y múltiples referencias a la serie. Imagen extraída de la web

La ausencia en Nintendo Switch y los requisitos técnicos

No todo son buenas noticias. El DLC no está disponible en Nintendo Switch. Según explicó Mojang Studios en un comunicado, la decisión responde a limitaciones técnicas que impiden ofrecer la experiencia deseada en la consola híbrida. El estudio dejó abierta la puerta a un posible lanzamiento futuro, aunque sin fechas confirmadas.

También hay requisitos a tener en cuenta para móviles: se necesitan al menos 6 GB de RAM para ejecutar el contenido correctamente. "Nuestro objetivo es ofrecer una excelente experiencia de DLC en todas las plataformas", señaló el estudio, asegurando que informará cualquier novedad.

Con esta colaboración, Minecraft vuelve a demostrar su capacidad para absorber universos ajenos y transformarlos en experiencias jugables sólidas. Para los fans de Stranger Things, es una despedida interactiva que combina nostalgia, acción y cooperación.