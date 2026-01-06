Traición y tensión extrema: la nueva película de Netflix con Ben Affleck y Matt Damon que no te deja pestañear

Una historia inspirada en hechos reales que muestrá lo que sucede cuando la policía encuentra un botín millonario. Todos los detalles aquí.

Netflix se despide de las historias navideñas y da paso a una película que reúne a Ben Affleck y Matt Damon, estrellas que conquistaron Hollywood hace años. El estreno presenta una historia de lealtades corrompidas por millones de dólares que desencadenan un fuerte enfrentamiento.

Se trata de El botín y se estrena el viernes 16 de enero. Este es un thriller cargado de energía gracias a la dirección de Joe Carnahan, quien cuenta con una larga trayectoria en películas como Equipo A, Narc, Infierno blanco o Muere otra vez. A su vez, Joe escribió el guión junto a Michael McGrale.

RIP_20241202_WP_06568_R3 La película de Netflix que estrenará pronto. Archivo. La película sigue a Damon y Affleck como compañeros de policía en Miami. Ambos se ven envueltos en una situación complicada después de que su equipo encuentre más de 20 millones de dólares escondidos en una casa de seguridad. Sin embargo, la ley establece que el dinero debe ser contado antes de abandonar el lugar de los hechos, por lo que los policías y su equipo tiene que sobrevivir la noche.

La situación genera tensión entre el equipo y rápidamente se desdibujan las lealtades que se creían eternas. A medida que las fuerzas externas se enteran de la situación, todo se alborota y se pone en duda la confianza del equipo, que a su vez, deben combatir con amenazas de una persona anónima.