Acción y suspenso en esta película imperdible de Netflix

Conspiración en el Olimpo: la película de Netflix que nadie se espera. Mucha acción y suspenso en este thriller.

Huír es la única opción. Grecia es el escenario de una pesadilla bañada por el sol mediterráneo. John David Washington y Alicia Vikander dan vida a una pareja que busca descanso pero encuentra una conspiración mortal. Bajo la producción de Luca Guadagnino, este filme ofrece suspenso puro y acción sin descanso. Beckett, una película de Netflix.

Una película de Netflix con mucha acción Ferdinando Cito Filomarino debuta tras las cámaras con mucha fuerza. Antes trabajó junto a grandes genios en cintas de amor y terror. Ahora toma el mando para guiar a Washington por rutas peligrosas. El director logra una atmósfera de tensión que asfixia al espectador.

netflix La historia ocurre en la región de Epiro y la capital griega. Lo que empieza como un viaje romántico termina en una tragedia total. Kevin Rice escribió un guion lleno de giros que nadie espera ver. La pareja lucha por su vida contra enemigos que están en las sombras.

John David Washington demuestra su gran talento para el drama físico. Él corre por calles empedradas mientras el mundo parece caer encima suyo. Su personaje está confundido pero decidido a encontrar la verdad de todo. Cada escena de acción está grabada con un realismo que asusta bastante. Alicia Vikander aporta una elegancia frágil que se rompe muy rápido aquí. Ella es el motor de los sentimientos que mueven toda la trama.