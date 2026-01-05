En Netflix: una comedia mexicana que vale la pena ver

Netflix ofrece esta comedia que mezcla la risa con crítica social. Es una opción magnífica para una tarde.

Dinero sucio trae risas en esta comedia de Netflix, "Viaje todo robado". Carlos Camargo sobrevive entre deudas y sueños rotos en una ciudad que exige lujos imposibles de pagar con su sueldo. Un fajo de billetes que encuentra en el baño de la oficina transforma su aburrida realidad. Junto a Lola, su esposa, intenta sostener una mentira que amenaza con destruir su hogar.

Una comedia mexicana en Netflix Bruno Bichir interpreta a un hombre cansado de la falta de recursos. Su personaje encuentra dinero olvidado en un rollo grueso y decide cambiar su destino. Sin pensar en las consecuencias, organiza un viaje relámpago hacia tierras lejanas de Texas. La familia sube al viejo auto con la esperanza de vivir como gente rica.

netflix Ana Claudia Talancón da vida a Lola, una mujer con gustos muy caros hoy. Ella gasta el poco presupuesto familiar en mesas de juego y apuestas de casino. La dinámica entre ambos muestra las grietas de un matrimonio unido por la apariencia. Buscan desesperados un estatus social que siempre se escapa entre sus dedos flacos allá.