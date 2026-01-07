Netflix recupera la comedia romántica más exitosa de los 2000 y todos hablan de ella
La plataforma de streaming comenzó enero con una sorpresa para todos sus suscriptores. Te contamos por qué deberías ver esta película.
Netflix comenzó el año con una noticia que sorprendió a todos. Los amantes de las comedias románticas de los 2000 tienen una película para disfrutar el fin de semana que mezcla aventuras adolescentes, con universidades prestigiosas y un misterio por resolver.
Se trata de Legalmente rubia (2001), el film que arrasó en los 2000 y conquistó todas las pantallas con Reese Witherspoon como actriz principal. Su historia, basada en una novela de Amanda Brown, se convirtió en un clásico de la comedia romántica y empoderamiento femenino favorito de la época.
El tráiler de la película
La protagonista es Elle Woods, una chica rubia popular y reina de una hermandad, que es abandonada por su novio popular, quien pronto se irá a Harvard a estudiar derecho. La joven, con intenciones de recuperarlo, se inscribe en la misma universidad y descubre un universo que la desconcierta.
En su estadía comprende que hay algo más en ella que su físico y emprende un camino de superación y autodescubrimiento que entretiene desde el primer momento. Sus escenas se transforman y pronto se convierte en una estudiante de derecho destacada con un caso por resolver.
Amazon MGM Studios y la productora Hello Sunshine están cerca de estrenar la precuela de esta historia. La actriz será Lexi Minetree que dará vida a la joven Elle Woods, mostrando su vida antes de llegar a Harvard. Su título es Elle y planean estrenar esta serie en 2026 en Prime Video.