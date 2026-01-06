Aseguran que Stranger Things no terminó y se estrenará un nuevo final pronto en Netflix

Fanáticos descubrieron pistas ocultas en el último capítulo de Stranger Things que sugieren que el epílogo es una ilusión creada por el Upside Down.

El fenómeno de Stranger Things parece no haber dicho su última palabra, a pesar de que el pasado 31 de diciembre Netflix lanzó lo que, en teoría, fue el cierre definitivo tras diez años de éxito. Mientras el mundo procesa el desenlace de la quinta temporada, una marea de fanáticos invadió las redes sociales para denunciar que el final es un engaño.

stranger things temp 5 Con récords de audiencia en Netflix, la serie protagonizada por Millie Bobby Brown vive su momento de mayor teorías. Netflix Bajo el nombre de "Conformity Gate", esta hipótesis sugiere que los espectadores fueron víctimas de una artimaña narrativa y que todavía resta una pieza clave por salir a la luz.

Las pruebas del "Conformity Gate" que aseguran que Stranger Things no terminó Stranger Things 5 Tráiler Del Volumen 2 La teoría se apoya en el análisis milimétrico del octavo episodio, titulado Este Lado. Según los seguidores de la ficción liderada por Millie Bobby Brown, el final feliz sería en realidad una proyección mental de Vecna, ya que el Mind Flayer jamás habría sido vencido. Entre los hallazgos más virales, se destaca que en la escena de la graduación todos los presentes cruzan sus manos de la misma forma que Henry Creel. Además, un detalle en los manuales de Dungeons & Dragons de los chicos formaría el mensaje oculto “X A Lie” (X es una mentira), disparando las alarmas de una posible estafa emocional.

stranger things tmp5 (1) El final de Stranger Things es cuestionado por miles de fans en las redes sociales. Netflix El misterio se potencia con el comportamiento de la propia plataforma de streaming. Muchos usuarios notaron que, al escribir las palabras "Fake Ending" en el buscador de la aplicación, el primer resultado sugerido es la serie de los hermanos Duffer. A esto se le suman enigmáticos posteos de las cuentas oficiales de Netflix que hacen hincapié en la fecha del 7 de enero, lo que lleva a la comunidad a creer que ese día podría estrenarse un capítulo sorpresa o una revelación que cambie el sentido de todo lo visto anteriormente.