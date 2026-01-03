Los creadores de Stranger Things rompieron el silencio y revelaron el final alternativo que nunca se publicará en Netflix

Los hermanos Duffer revelaron por qué decidieron separar a la protagonista del grupo en la escena más comentada del año en Stranger Things.

Tras casi una década de misterios, Stranger Things bajó el telón de su quinta temporada en este inicio de 2026, consolidándose como el evento televisivo más importante de los últimos años. El gran final, que prometía una resolución épica para el origen de Vecna y el destino de Hawkins, aterrizó en Netflix con una mezcla de adrenalina y nostalgia.

Las claves del cierre de Stranger Things en Netflix Stranger-Things vecna Vecna impone miedo cada vez que aparece en un episodio de Stranger Things. Netflix A pesar del clima apocalíptico, la serie optó por un cierre que preservó la vida de los personajes más queridos. Will y Eleven lograron imponerse a Vecna tras una tensa secuencia en la torre de radio, mientras el resto de la banda le ganaba al Desollamentes con fuego y munición pesada. Sorprendentemente, no hubo bajas de peso en el elenco principal, lo que generó un alivio generalizado pero también críticas de quienes esperaban un desenlace más desgarrador.

stranger things tmp5 (2) La foto final de los amigos de Stranger Things. Netflix El gran interrogante, sin embargo, gira en torno al destino de la joven telequinética. Tras sacrificarse para clausurar definitivamente el Abismo y erradicar la creación de nuevos niños con poderes, su paradero quedó en una nebulosa. La polémica estalló en la escena final: mientras Mike lidera una partida de Calabozos y Dragones que sugiere que Once podría haber escapado gracias a la magia de Kali, la pantalla la muestra sola y distanciada.

stranger things once ¿Realidad o ilusión? La última escena de Mike reavivó las teorías sobre el paradero oculto de Eleven. Netflix Frente al revuelo, los hermanos Ross y Matt Duffer salieron a defender su visión artística. Según explicaron a la prensa especializada, la idea de que Once no terminara junto a sus amigos fue una decisión innegociable desde el minuto uno. “Nunca hubo una versión de la historia donde Eleven estuviera con la pandilla al final. No queríamos quitarle sus poderes. Ella representa la magia de la infancia. Para que nuestros personajes pudieran seguir adelante y Hawkins cerrara su historia con el Mundo del Revés, Eleven tenía que desaparecer”, sentenció Ross.