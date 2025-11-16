La película en Netflix con Will Smith que no logra convencer

Will Smith entrega un trabajo comprometido en esta película de Netflix, pero aun así, la película no alcanza mayor impacto.

La película de Netflix genera debate entre fanáticos del cine cuando Will Smith asume un rol lleno de acción dentro de una historia particular. Termina despertando sensaciones que llevaron a muchos a preguntarse qué falló en una producción que esperaba arrasar desde el primer minuto.

Una película que no generó lo que se esperaba Bright presenta una ciudad oscura donde humanos, orcos y otras criaturas comparten calles cargadas de tensión. Desde el inicio, la peli intenta mostrar un mundo distinto, repleto de grafitis, sonidos fuertes y una atmósfera de peligro que rodea cada esquina. Sin embargo, esa intención se diluye cuando la trama avanza.

netflix2 El personaje de Daryl Ward abre el relato con un momento intenso que marca el ritmo inicial. Un disparo inesperado lo deja fuera de servicio por un tiempo, pero regresa decidido a retomar su rutina. Al volver, enfrenta problemas en el barrio, situaciones absurdas y una dinámica complicada con su compañero orco, Nick Jakoby, quien carga el peso de ser el primero de su especie dentro de la fuerza policial.