El nuevo misterio de Agatha Christie que llega a Netflix

Una de las escritorias más famosas de la novela policíaca, Agatha Christie, tendrá su serie en Netflix.

Netflix apuesta fuerte por los dramas policiales y ahora suma una nueva propuesta inspirada en una de las escritoras más influyentes de todos los tiempos. Se trata de Agatha Christie y sus personajes clásicos.

La plataforma de streaming anunció la llegada para enero del 2026 de "Las siete esferas" una de las historias más reconocidas de la escritora británica. Aunque aún falta ya se puede conocer su elenco, trailer y cuántos capítulos tendrá este drama que ya tiene a todos en espera.

Reparto de la serie Según se conoce, Mia McKenna-Bruce será la protagonista. Además, estará acompañada por un gran elenco como Martin Freeman como Battle y Helena Bonham Carter como Lady Caterham. Se podrá ver también a Corey Mylchreest como Gerry Wade, Ed Bluemel como Jimmy Thesiger y Nabhaan Rizwan como Ronnie Devereux.

De qué trata Las siete esferas Esta miniserie que ya se anunció tendrá 3 capítulos se enmarca en una exclusiva fiesta en una mansión rural inglesa, donde la aristocracia disfruta de una impecable velada, hasta que la celebración se interrumpe por un misterioso crimen.

Lejos de quedar paralizada, una astuta joven aristócrata decide tomar el control de la situación y comienza a investigar por su cuenta. Lo que parecía un simple accidente da paso a una compleja red de mentiras, tensiones familiares y revelaciones inesperadas.