Netflix: una serie muy fácil de devorar, suspenso al máximo

Esta serie no se limita al suspenso. Explora la ferocidad que habita en cada persona cuando se enfrenta a la pérdida y al miedo.

Una historia intensa. Netflix estrena la serie sobre una escritora exitosa que cae en una espiral de sospechas y termina envuelta en un juego mental que muestra la fragilidad del ser humano. Esa tensión convierte a La bestia en mí en un drama que se devora sin freno.

Una serie intensa y fácil de devorar La trama gira alrededor de Aggie Wiggs, una autora que vive aislada en Nueva Jersey tras la muerte de su hijo. Ese dolor marca su rutina y la deja atrapada en un mundo que ya no reconoce. Su casa se transforma en un refugio y al mismo tiempo en una prisión emocional donde lucha contra recuerdos que golpean con fuerza durante cada silencio del día.

netflix El giro llega con la aparición de Nile Jarvis, su nuevo vecino, un hombre adinerado que despierta sospechas inmediatas. Aggie siente que algo no encaja, aunque no tenga pruebas. Esa intuición se vuelve un motor que impulsa cada capítulo y revela capas profundas de un personaje que arrastra secretos capaces de incomodar a cualquiera que mire más allá de la superficie.