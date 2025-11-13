Netflix: la película del creador de El sexto sentido que recibió críticas

Consideran que no es una obra maestra, pero sí una muestra del riesgo creativo de este creador. La película está disponible en Netflix.

M. Night Shyamalan desafió una vez más las expectativas con La trampa, su más reciente película en Netflix. El director de El sexto sentido y Señales regresa con un thriller que combina crimen, música pop y humor involuntario. Lo que parece un drama tenso termina convirtiéndose en una casi parodia.

Una película distinta La historia sigue a un padre que acompaña a su hija al concierto de su ídolo musical. Lo que empieza como una tarde familiar se transforma en una operación encubierta del FBI para capturar a un asesino en serie. Al inicio promete tensión y misterio, pero lo que ocurre después es un despliegue de situaciones tan absurdas que resulta difícil decidir si reír o taparse los ojos.

netflix Shyamalan, conocido por su talento para las sorpresas, esta vez juega con el desconcierto del público. Los tonos cambian con tanta rapidez que el espectador pasa del suspenso al desconcierto en cuestión de minutos. Por momentos, el ambiente recuerda a un episodio oscuro de Dexter, y en otros, a una comedia juvenil de Disney Channel. Esa contradicción convierte a La trampa en una experiencia tan irregular como entretenida.