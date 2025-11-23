Google lanza un "Agente de Viajes" con IA: el Buscador de vuelos económicos

El buscador con IA facilita la búsqueda y muestra resultados precisos y a bajo precio. Ideal para quienes buscan alternativas para el veranoa través de Google.

Google ha dado un paso revolucionario en la planificación de viajes al presentar un buscador de vuelos potenciado por Inteligencia Artificial que promete simplificar la vida de los argentinos y usuarios de más de 200 países. La nueva función, que opera como un verdadero agente de viajes digital, está diseñada para terminar con el engorroso proceso de prueba y error en la búsqueda de pasajes.

La clave de esta innovación reside en su capacidad de operar con lenguaje natural. Los usuarios ya no están obligados a rellenar los tradicionales campos de origen, destino o fechas exactas. En su lugar, pueden formular peticiones conversacionales, tal como lo harían con un asesor humano. Frases como "necesito un vuelo económico para una escapada de fin de semana" o "una semana de vacaciones en febrero desde Buenos Aires, con buen clima y buena comida" son suficientes.

WhatsApp Image 2025-11-22 at 4.09.43 PM (1) La IA que te encuentra el viaje perfecto Esta interpretación semántica avanzada es la que permite personalizar y acelerar drásticamente la experiencia. Una vez que el viajero introduce su descripción, la IA analiza la intención, cruza los datos de disponibilidad y muestra opciones personalizadas que se ajustan al presupuesto, el clima y el estilo de viaje.

La herramienta combina la potencia ya conocida de Google Flights con un análisis avanzado para detectar elementos cruciales como la flexibilidad de fechas, la duración óptima del viaje y la preferencia por vuelos directos.

Getty Images Ya Disponible en Argentina La función, integrada dentro del servicio tradicional de Google y denominada "Ofertas de Vuelos", se perfila como un asesor digital de gran utilidad, especialmente para familias jóvenes que buscan optimizar el presupuesto y ahorrar tiempo. Al entender la verdadera intención del viajero, la IA no solo ofrece resultados, sino que incluso puede proponer destinos alternativos que se ajusten al perfil buscado.