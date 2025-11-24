Los principales intereses de los argentinos en 2025, según ChatGPT
La Inteligencia Artificial revela qué temas, desde el dólar hasta las recetas de asado, dominaron las consultas de los ciudadanos durante un año convulso.
El 2025 ha sido un año marcado por intensos debates y sucesos en Argentina, abarcando esferas políticas, sociales y económicas. En este contexto, la Inteligencia Artificial se consolidó como una herramienta de consulta clave. ChatGPT ha identificado las ocho temáticas que más interpelaron a los argentinos, revelando un perfil de usuario eminentemente pragmático y enfocado en la gestión diaria.
El tópico más consultado, sin sorpresa, fue la Economía, el dólar y los pronósticos financieros. Los usuarios bombardearon a la IA con preguntas directas sobre el mercado: “¿A cuánto va a estar el dólar blue la semana que viene?” o “¿Conviene un plazo fijo o dólar?”. Si bien la IA aclaraba su incapacidad para predecir valores exactos, ofrecía análisis de escenarios económicos y políticas vigentes, buscando dar claridad en un ambiente de constante incertidumbre.
Te Podría Interesar
De la programación a la cocina: Diversidad de intereses
Lejos de centrarse solo en lo urgente, los intereses de los argentinos ante la IA mostraron una notable diversidad:
Educación y Estudios: ChatGPT se posicionó como un tutor virtual, siendo requerido para la explicación de conceptos complejos (“Explicame derivadas como si tuviera 12 años”) y el diseño de guías de estudio, reflejando su utilidad como soporte académico.
Programación y Tecnología: El uso más técnico de la IA se centró en su funcionalidad para el desarrollo de software. Consultas sobre Python, Docker o React permitieron a los usuarios obtener ejemplos de código y soluciones de debugging, confirmando a la programación como una de las áreas más potenciadas por el chatbot.
Viajes dentro y fuera de Argentina: La planificación se volvió más sencilla con la IA, que proveyó itinerarios y tips para destinos nacionales e internacionales, desde “¿Qué conviene hacer en Bariloche en invierno?” hasta los requisitos para viajar a Europa.
Cocina y Costumbres Argentinas: Incluso en el terreno gastronómico, el chatbot demostró ser una fuente de consulta. Preguntas sobre “Receta de alfajores caseros” y “Tips para el asado” confirmaron que los platos típicos argentinos no escapan al interés digital.
Consultas sobre IA y uso del propio chatbot: Finalmente, muchos usuarios mostraron un interés meta: comprender las capacidades y límites de la propia herramienta (“¿Cómo te puedo usar para trabajar?” o “¿Podés crear imágenes?”), buscando maximizar su potencial en el trabajo y el estudio.
En resumen, los datos de ChatGPT dibujan a un ciudadano argentino inmerso en la incertidumbre económica pero dispuesto a utilizar la tecnología para simplificar su vida laboral, académica y administrativa, sin dejar de lado sus pasiones por los viajes y la cocina tradicional.