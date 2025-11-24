Los principales intereses de los argentinos en 2025, según ChatGPT

Educación y Estudios: ChatGPT se posicionó como un tutor virtual, siendo requerido para la explicación de conceptos complejos (“Explicame derivadas como si tuviera 12 años”) y el diseño de guías de estudio, reflejando su utilidad como soporte académico.

Programación y Tecnología: El uso más técnico de la IA se centró en su funcionalidad para el desarrollo de software. Consultas sobre Python, Docker o React permitieron a los usuarios obtener ejemplos de código y soluciones de debugging, confirmando a la programación como una de las áreas más potenciadas por el chatbot.

Viajes dentro y fuera de Argentina: La planificación se volvió más sencilla con la IA, que proveyó itinerarios y tips para destinos nacionales e internacionales, desde “¿Qué conviene hacer en Bariloche en invierno?” hasta los requisitos para viajar a Europa.

Cocina y Costumbres Argentinas: Incluso en el terreno gastronómico, el chatbot demostró ser una fuente de consulta. Preguntas sobre “Receta de alfajores caseros” y “Tips para el asado” confirmaron que los platos típicos argentinos no escapan al interés digital.