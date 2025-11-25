La rutina de 4 ejercicios para hacer en casa y que es clave para proteger la columna y evitar dolores crónicos

Fortalecer esta zona del cuerpo mantiene la postura, reduce lesiones y es esencial para la movilidad. Puedes hacerlo en casa y sin material.

El core está ubicado en la zona central del cuerpo y es indispensable para un envejecimiento saludable y funcional. Estudios demuestran que un core tonificado ayuda a la estabilidad y reduce las probabilidades de dolor en la tercera edad. Si quieres gozar de todos estos beneficios, te presentamos una rutina que no puedes saltar.

El primer ejercicio es conocido como V-Up. Para hacerlo tienes que acostarte boca arriba con las piernas extendidas y los brazos estirados por encima de la cabeza. Los bíceps tienen que estar al lado de las orejas. Luego levanta las piernas y el torso del suelo haciendo fuerza con el abdomen hasta formar una V con el cuerpo. Vuelve lentamente a la posición ideal.

ejercicios postura trabajo 3.jpg Un core fuerte es crucial para hacer actividades cotidianas. Por eso tienes que hacer ejercicio para fortalecerlo. Archivo. Más ejercicios para fortalecer el core El siguiente es in and out y tienes que acostarte boca arriba con las rodillas elevadas a 90° llevando las manos hacia arriba. Alterna llevando una rodilla hacia el pecho y levanta el torso, luego regresa a la posición inicial. Contrae el abdomen durante todo el movimiento para proteger la espalda y obtener mejores resultados.

Las elevaciones de piernas sentado son otro clásico que concentra el trabajo en el abdomen. Inicia con una pierna estirada hacia adelante, con el talón apoyado en el suelo y los dedos del pie apuntando hacia el techo. Levanta la pierna hacia el techo mientras la mantienes recta y tu pecho está fijo y erguido. Es posible que sientas el trabajo en el abdomen y las piernas.