Los 5 ejercicios para aumentar masa muscular desde casa, sin material y en pocos minutos

Esta rutina de ejercicios es la prueba perfecta de que no necesitás un equipo sofisticado para lograr buenos resultados.

Ganar masa muscular desde casa es posible. Los entrenamientos regulares con ejercicios que estimulan correctamente los músculos, sumados a una buena alimentación y constancia, son fundamentales para tonificar el músculo. El único secreto es el equilibrio entre esfuerzo y recuperación.

Para ver resultados es crucial repetir la rutina al menos 3 veces por semana y dejar algunos días de descanso entre medio. Cada uno puede acomodar su rutina a su nivel, pero se recomienda completar 3 series de al menos 10 repeticiones por cada ejercicio con un pequeño descando en caso de ser necesario.

Las flexiones de brazos son perfectas para trabajar el tren superior. Primero colocá las manos en el suelo, debajo de tus hombros y con los pies juntos. Mantené el cuerpo en una línea recta y descendé flexionando los codos hasta que el pecho se acerque al suelo. Luego extendé los brazos hasta volver a la posición final.

Las sentadillas son clave para tonificar la zona media y tren inferior. Para hacerlas tenés que separar los pies al ancho de hombros, con la punta hacia afuera. Flexionar las rodillas y llevar la cadera hacia atrás simulando que te vas a sentar en una silla. Recordá mantener la espalda recta y que tus rodillas no pasen las puntas de tus pies.

ejercicio (2) Recuerda consultar con un profesional por cualquier inconveniente. Archivo. Las zancadas trabajan por separado cada pierna. Primero ponete de pie y da un paso largo hacia adelante con una pierna. Luego flexioná ambas rodillas hasta que la trasera forme un ángulo de 90 grados. Subí hacia arriba y usá la fuerza de tu talón para volver a la posición inicial.