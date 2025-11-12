El entrenamiento express para ganar fuerza sin pasar horas en el gimnasio

Felipe Isidro, catedrático de ejercicio físico, dio claves para optimizar el tiempo y trabajar entre el 65% y 68% de la masa muscular.

Subir y bajar un escalón es un buen ejercicio para fortalecer los músculos de las rodillas.

El sedentarismo se ha convertido en el estilo de vida de muchos, principalmente por falta de tiempo. Lo cierto es que es difícil disponer de una hora de entrenamiento, sobre todo cuando tenemos varias responsabilidades. Pero un experto en ejercicio dio un secreto clave para mantenernos en forma y optimizar el tiempo.

Felipe Isidro, responsable de la actividad física en PronoKal Group, apuesta por la calidad y no por la cantidad. Y si tienes poco tiempo para entrenar, lo mejor es que trabajes las piernas ya que representan entre el 65% y el 68% de la masa muscular total. Además es el músculo que más usamos en la vida cotidiana, por ejemplo, cuando nos levantamos o subimos escaleras.

El entrenamiento es clave para reducir el estrés y dormir mejor. Getty Images La rutina express La sentadilla es clave para tonificar la pierna y consiste en flexionar y bajar el cuerpo manteniendo la espalda recta, hasta que los muslos queden paralelo al suelo. Este es un ejercicio que trabaja la mayoría de los músculos, y que también fortalece el abdomen y la espalda baja.

La zancada consiste en mover un pie hacia atrás con la espalda recta y el torso en perpendicular al suelo, sin balanceos. Este movimiento es genial para ganar fuerza en piernas y glúteos, pero también para corregir desequilibrios en el tren inferior. Además ayuda a mejorar el equilibrio y la coordinación.