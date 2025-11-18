Perros hipoalergénicos: las razas ideales para convivir con personas alérgicas
Las razas de perros hipoalergénicos permiten a las personas alérgicas disfrutar de la compañía de mascotas sin tantos síntomas.
Tener una mascota en casa es un sueño para muchas personas, pero quienes sufren de alergias suelen pensar que es imposible. La buena noticia es que existen razas hipoalergénicas, es decir, perros que producen menos caspa y pelo, reduciendo la probabilidad de desencadenar síntomas alérgicos.
Cinco perros ideales para personas alérgicas
Caniche (Poodle)
El caniche es uno de los más recomendados para personas alérgicas. Su pelaje rizado y de muda mínima lo convierte en un compañero ideal. Además, es inteligente, cariñoso y adaptable a distintos espacios.
Bichón Frisé
Con su aspecto esponjoso y alegre, el bichón frisé tiene un pelo que apenas se desprende. Requiere cuidados de peluquería, pero a cambio ofrece una convivencia amigable para quienes sufren alergias.
Schnauzer
El schnauzer, en sus versiones mini, estándar o gigante, es otra raza hipoalergénica. Su pelo duro y poco desprendible lo hace más seguro para alérgicos. Además, es un perro activo y protector.
Yorkshire Terrier
El yorkshire terrier tiene un pelaje similar al cabello humano, lo que reduce la producción de caspa. Es pequeño, vivaz y muy popular en hogares urbanos.
Shih Tzu
Aunque requiere cepillado frecuente, el shih tzu es considerado hipoalergénico porque su pelo no se desprende en exceso. Es un perro tranquilo y afectuoso, ideal para familias.
Consejos para convivir con un perro si sos alérgico
- Mantener la casa limpia y ventilar con frecuencia.
- Cepillar al perro regularmente y bañarlo con productos adecuados.
- Usar aspiradoras con filtro HEPA para reducir la caspa en el ambiente.
- Consultar con un médico alergólogo antes de adoptar.