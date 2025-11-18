Perros hipoalergénicos: las razas ideales para convivir con personas alérgicas

Las razas de perros hipoalergénicos permiten a las personas alérgicas disfrutar de la compañía de mascotas sin tantos síntomas.

Las razas de perros más recomendadas para personas alérgicas. Foto: Archivo

Tener una mascota en casa es un sueño para muchas personas, pero quienes sufren de alergias suelen pensar que es imposible. La buena noticia es que existen razas hipoalergénicas, es decir, perros que producen menos caspa y pelo, reduciendo la probabilidad de desencadenar síntomas alérgicos.

Cinco perros ideales para personas alérgicas Caniche (Poodle) El caniche es uno de los más recomendados para personas alérgicas. Su pelaje rizado y de muda mínima lo convierte en un compañero ideal. Además, es inteligente, cariñoso y adaptable a distintos espacios.

caniche toy, mascota, raza de perro El caniche es una de las razas más recomendadas para personas alérgicas. HOGARMANIA Bichón Frisé Con su aspecto esponjoso y alegre, el bichón frisé tiene un pelo que apenas se desprende. Requiere cuidados de peluquería, pero a cambio ofrece una convivencia amigable para quienes sufren alergias.

Schnauzer El schnauzer, en sus versiones mini, estándar o gigante, es otra raza hipoalergénica. Su pelo duro y poco desprendible lo hace más seguro para alérgicos. Además, es un perro activo y protector.

Yorkshire Terrier El yorkshire terrier tiene un pelaje similar al cabello humano, lo que reduce la producción de caspa. Es pequeño, vivaz y muy popular en hogares urbanos.