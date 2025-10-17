Daniel Davis le dio vida a Niles en La Niñera. Era un mayordomo inteligente, sarcástico y muy leal a la familia Sheffield.

Sin dudas, uno de los personajes más queridos fue Niles, el sarcástico y leal mayordomo. Interpretado por el actor estadounidense Daniel Davis. A pesar de haber nacido en Arkansas, él logró convencer a millones de espectadores de que su personaje era británico, gracias a su impecable trabajo delante de las cámaras.

El acento británico que usó para interpretar al mayordomo se convirtió en una de sus características más memorables, generando incluso confusión sobre su nacionalidad real.

La NIñera La NIñera Por qué Daniel Davis eligió un acento británico para Niles Curiosamente, el guion del personaje ya exigía que Niles hablara con acento británico, por lo que Davis audicionó utilizando uno de los varios acentos que había perfeccionado durante su carrera teatral. Su interpretación fue tan convincente que fue elegido por encima de otros.

La habilidad de Davis con los acentos no surgió por casualidad. Su formación en teatro clásico incluyó el dominio de distintos estilos y formas de habla, lo que le dio las herramientas necesarias para interpretar personajes de distintas procedencias. Él mismo ha dicho en entrevistas que, cada vez que audicionaba para papeles británicos, solía quedarse con el rol gracias a su dominio vocal.