La precuela ya estaba en Game of Thrones: dónde aparecieron Dunk y Egg sin que lo notaras

Años antes del estreno de El Caballero de los Siete Reinos, GOT dejó dos referencias puntuales —una en una despedida y otra en un registro histórico.

La nueva precuela El Caballero de los Siete Reinos —basada en los relatos de Dunk y Egg— llegó a la pantalla en enero de 2026 y reactivó una pregunta entre fans: ¿de verdad Game of Thrones nunca habló de ellos? La respuesta es más interesante.

La serie original, en medio de guerras, dragones y traiciones, dejó sembradas pequeñas señales que en su momento parecían detalle y hoy se leen como anticipo. No fueron grandes discursos ni escenas subrayadas: fueron instantes breves, casi íntimos, que conectan con la historia de Ser Duncan el Alto y el joven Aegon “Egg” Targaryen.

El Libro Blanco: Jaime encuentra a Dunk entre leyendas La segunda pista está en la cuarta temporada, cuando Jaime Lannister se detiene a revisar el Libro Blanco de la Guardia Real, el registro que resume la carrera de cada miembro. En esas páginas aparece Sir Dunk el Alto, y la reacción de Jaime es reveladora: se sorprende por la extensión de su historial y concluye que debió tratarse de alguien extraordinario. No hace falta conocer todavía la trama de la precuela para entender el peso de la escena: Duncan no es un personaje secundario en la historia de Poniente, sino una figura con marca propia, de esas que dejan huella y quedan anotadas para generaciones futuras. Ese comentario, lanzado casi al pasar, hoy se escucha como presentación tardía del protagonista.

Jaime Y Joffrey- Sir Dunca el Alto Jaime Y Joffrey- Sir Dunca el Alto La despedida del Maestre Aemon y el nombre que cambia todo Un guiño aparece en la quinta temporada, en el episodio “The Gift”. Maestre Aemon atraviesa sus últimas horas en la Guardia de la Noche, ya frágil y con la mente viajando entre recuerdos. En ese trance, pronuncia una y otra vez un apodo: “Egg”. La escena, que muchos tomaron como una rareza emocional, apunta directo al pasado de Aemon: ese “Egg” es Aegon V Targaryen, su hermano menor, el mismo chico que en la precuela se mueve de incógnito como escudero de Duncan. En retrospectiva, la secuencia funciona como una puerta entre eras: un Targaryen anciano invocando al niño que alguna vez fue parte de su vida.

El Maestre Aemon recuerda a su hermano Egg (Aegon V) El Maestre Aemon recuerda a su hermano Egg (Aegon V) Menciones menores que también suman: Vieja Tata y Joffrey Además de esas dos referencias centrales, hay rastros más pequeños que completan el mapa. Entre las historias que circulan en Invernalia, la Vieja Tata menciona relatos vinculados a “Dunk” en conversaciones con Bran, como si su nombre fuera parte del folclore popular del Norte. Y, por otro lado, Joffrey también llega a curiosear el Libro Blanco, un gesto que refuerza la idea de que Duncan quedó instalado como un ejemplo dentro de la memoria institucional de la corona. No son escenas construidas para explicar una precuela, pero sí funcionan como recordatorio: en Game of Thrones, el pasado nunca está del todo muerto, solo espera su momento.