Se reveló la causa de muerte de Diane Keaton

Tras días de incertidumbre, sus seres queridos dieron a conocer de qué falleció la famosa actriz el pasado 11 de octubre.

Diane Keaton, una de las actrices más queridas y emblemáticas de Hollywood, reconocida por su estilo inconfundible y su extensa carrera en el cine, falleció el pasado sábado 11 de octubre a los 79 años. La noticia conmocionó al mundo del espectáculo y a sus admiradores alrededor del mundo.

En el momento en el que se dio a conocer el fallecimiento de la actriz, se desconocía la causa de muerte. Pero, en las últimas horas, se supo de qué murió la artista.

Diane Keaton 2 La actriz tenía 79 años. Instagram Diane_keaton. Fue la familia de Diane quien le reveló a la revista People la causa de muerte, por medio de un comunicado, al mismo tiempo que agradecieron las muestras de amor tanto de colegas como del público.

"La familia Keaton está muy agradecida por los extraordinarios mensajes de amor y apoyo que han recibido estos últimos días en nombre de su querida Diane, quien falleció de neumonía el 11 de octubre", dice el comunicado.