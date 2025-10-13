Presenta:

Se revelaron nuevos detalles sobre la muerte de Diane Keaton

La actriz Diane Keaton falleció el pasado sábado 11 de octubre a los 79 años. La triste noticia sacudió a todo el mundo.

MDZ Show

Diane Keaton falleció a sus 79 años de manera repentina.

Con el corazón hecho trizas, el mundo despide a Diane Keaton, cuya luz se apagó el pasado sábado 11 de octubre. La aclamada actriz falleció a sus 79 años en California, Estados Unidos. La lamentable novedad fue comunicada por allegados a la familia a la revista People.

Aunque el entorno más íntimo de la artista prefirió mantener la discreción y no brindar detalles sobre lo ocurrido, comenzaron a trascender datos que arrojan algo de luz en medio de las conjeturas por su repentina muerte. El pedido de privacidad de su familia y amigos fue claro, pero las versiones sobre lo sucedido el sábado no tardaron en llegar a los medios estadounidenses.

diane keaton (1)
La triste novedad fue confirmada por allegados a la familia.

El sitio estadounidense TMZ informó que, según una fuente del Departamento de Bomberos de Los Ángeles, una unidad acudió al domicilio de la actriz alrededor de las 8:08 de la mañana. Minutos después, una ambulancia habría trasladado a una persona desde la vivienda hacia un hospital de la zona.

"Nuestras fuentes nos informan que Diane fue la persona a la que se llevaron en la ambulancia", expresaron. Sin embargo, hasta ahora ningún allegado ni representante oficial confirmó ni desmintió esa versión, y el círculo más cercano mantiene absoluto hermetismo mientras atraviesa el duelo.

La enorme trayectoria de Diane Keaton

Diane Keaton - OME OF MY FAVORITE COSTUMES!! IG oficial

En tanto, una fuente consultada por la revista People señaló que la artista no se encontraba bien de salud en el último tiempo: "Su declive fue muy repentino, lo cual fue desgarrador para todos los que la amábamos. Fue tan inesperado, especialmente para alguien con tanta fuerza y espíritu"

