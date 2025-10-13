Se revelaron nuevos detalles sobre la muerte de Diane Keaton

La actriz Diane Keaton falleció el pasado sábado 11 de octubre a los 79 años. La triste noticia sacudió a todo el mundo.

Con el corazón hecho trizas, el mundo despide a Diane Keaton, cuya luz se apagó el pasado sábado 11 de octubre. La aclamada actriz falleció a sus 79 años en California, Estados Unidos. La lamentable novedad fue comunicada por allegados a la familia a la revista People.

Aunque el entorno más íntimo de la artista prefirió mantener la discreción y no brindar detalles sobre lo ocurrido, comenzaron a trascender datos que arrojan algo de luz en medio de las conjeturas por su repentina muerte. El pedido de privacidad de su familia y amigos fue claro, pero las versiones sobre lo sucedido el sábado no tardaron en llegar a los medios estadounidenses.

diane keaton (1) La triste novedad fue confirmada por allegados a la familia. El sitio estadounidense TMZ informó que, según una fuente del Departamento de Bomberos de Los Ángeles, una unidad acudió al domicilio de la actriz alrededor de las 8:08 de la mañana. Minutos después, una ambulancia habría trasladado a una persona desde la vivienda hacia un hospital de la zona.

"Nuestras fuentes nos informan que Diane fue la persona a la que se llevaron en la ambulancia", expresaron. Sin embargo, hasta ahora ningún allegado ni representante oficial confirmó ni desmintió esa versión, y el círculo más cercano mantiene absoluto hermetismo mientras atraviesa el duelo.