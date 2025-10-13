Se revelaron nuevos detalles sobre la muerte de Diane Keaton
La actriz Diane Keaton falleció el pasado sábado 11 de octubre a los 79 años. La triste noticia sacudió a todo el mundo.
Con el corazón hecho trizas, el mundo despide a Diane Keaton, cuya luz se apagó el pasado sábado 11 de octubre. La aclamada actriz falleció a sus 79 años en California, Estados Unidos. La lamentable novedad fue comunicada por allegados a la familia a la revista People.
Aunque el entorno más íntimo de la artista prefirió mantener la discreción y no brindar detalles sobre lo ocurrido, comenzaron a trascender datos que arrojan algo de luz en medio de las conjeturas por su repentina muerte. El pedido de privacidad de su familia y amigos fue claro, pero las versiones sobre lo sucedido el sábado no tardaron en llegar a los medios estadounidenses.
El sitio estadounidense TMZ informó que, según una fuente del Departamento de Bomberos de Los Ángeles, una unidad acudió al domicilio de la actriz alrededor de las 8:08 de la mañana. Minutos después, una ambulancia habría trasladado a una persona desde la vivienda hacia un hospital de la zona.
"Nuestras fuentes nos informan que Diane fue la persona a la que se llevaron en la ambulancia", expresaron. Sin embargo, hasta ahora ningún allegado ni representante oficial confirmó ni desmintió esa versión, y el círculo más cercano mantiene absoluto hermetismo mientras atraviesa el duelo.
La enorme trayectoria de Diane Keaton
En tanto, una fuente consultada por la revista People señaló que la artista no se encontraba bien de salud en el último tiempo: "Su declive fue muy repentino, lo cual fue desgarrador para todos los que la amábamos. Fue tan inesperado, especialmente para alguien con tanta fuerza y espíritu"