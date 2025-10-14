"Su risa maravillosa aún resuena en mi cabeza": el emotivo mensaje de despedida del director Woody Allen a Diane Keaton

El actor y cineasta estadounidense Woody Allen le rindió un largo y emotivo homenaje a Diane Keaton, quien falleció el sábado a los 79 años.

En un artículo publicado en The Free Press, Allen describió a Keaton como "una persona única en el mundo que probablemente no se vuelva a ver jamás", y añadió que "su rostro y su risa iluminaban cualquier espacio en el que entraba".

En un extenso ensayo personal, Allen recordó su primer encuentro con Keaton en 1969 durante los ensayos de su obra "Play It Again, Sam", antes de dirigir ocho películas con ella, incluyendo "Annie Hall", por la que ganó el premio a la mejor actriz en los Oscar de 1977.

"Con el tiempo, hice películas para una sola audiencia, Diane Keaton", escribió Allen.

"Nunca leí una sola reseña de mi trabajo y solo me importaba lo que opinaba Keaton."

En Annie Hall, Keaton interpretó el papel de la peculiar, insegura y de espíritu libre protagonista de la película, de quien se enamora el personaje de Allen, Alvy Singer.

La pareja estuvo involucrada sentimentalmente en la vida real.

Al recordar la primera vez que se conocieron, Allen recordó haber pensado: "Si Huckleberry Finn [el vagabundo ficticio del escritor Mark Twain] fuera una joven guapísima, sería Keaton".

Getty Images Woody Allen y Diane Keaton participaron juntos en casi una decena de películas.

Añadió que el mundo ahora era un lugar más "lúgubre" sin ella.

"Aun así, están sus películas. Y su risa radiante aún resuena en mi cabeza", escribió.

Keaton protagonizó otras películas de Allen como Manhattan, El dormilón y Días de radio.

Juntos, en las buenas y las malas

Colección Silver Screen/Contribuyente La pareja fotografiada junta en el set de la película de comedia El dormilón en 1973.

Keaton mantuvo su apoyo a Allen a pesar de la polémica en la que se vio implicado luego de ser acusado de abusar sexualmente de su hija Dylan, algo que él siempre ha negado.

Nunca se han presentado cargos contra la estrella.

Ella le dijo al diario británico The Guardian en 2023: "Él me lo dio todo. De verdad. Woody me lo hizo más fácil. Eso me ayudó muchísimo".

Colección Silver Screen/Contribuyente

Keaton, nacida en Los Ángeles, saltó a la fama gracias a su papel de Kay Adams-Corleone en las películas de El Padrino, antes de aparecer en películas como El Padre de la Novia y El Club de las Primeras Esposas.

El director de El Padrino, Francis Ford Coppola, al igual que su colega estadounidense Allen, también le rindió homenaje a la "extraordinaria" actriz durante el fin de semana.

En una publicación compartida en redes sociales, Coppola dijo: "No hay palabras para expresar la maravilla y el talento de Diane Keaton. Infinitamente inteligente, tan hermosa.

Desde sus primeras actuaciones en Hair y a lo largo de su asombrosa carrera, fue una actriz extraordinaria".

Continuó: "La vi en la película Amantes y Otros Extraños y supe que tenía que contar con ella para interpretar a Kay en El Padrino (en la que, según me dijo, se basó en mi esposa Ellie)."

Coppola destacó "su trabajo maravilloso en Annie Hall", película en la que además, se convirtió en alguien que "marcaba una nueva tendencia de moda".

"Todo en Diane era la creatividad personificada", agregó..

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

FUENTE: BBC