Sin paz: Ucrania y Rusia se propinan fuertes ataques con flotas de drones

Ucrania denuncia el lanzamiento de cerca de cien drones contra su territorio por parte de Rusia, que denuncia, a su vez, ataques de drones ucranianos.

Las Fuerzas Armadas de Ucrania han denunciado este martes el lanzamiento de cerca de un centenar de drones por parte del Ejército de Rusia contra distintos puntos del país, incluidos unos 70 que han sido interceptados, en medio de la guerra desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el presidente de Rusia, Vladimir Putin.

La Fuerza Aérea de Ucrania ha afirmado en un comunicado en Telegram que las tropas de Rusia han llevado a cabo ataques en las últimas horas con un total de 96 drones, entre ellos 60 de tipo kamikaze, al tiempo que ha afirmado que 69 de los aparatos han sido derribados "en el norte, sur, este y centro del país".

Asimismo, ha confirmado que 27 drones han impactado en "siete ubicaciones", sin detalles sobre posibles víctimas o heridos, si bien horas antes las autoridades confirmaron cuatro heridos y parte de la provincia de Járkov sin luz a causa de los ataques rusos. "El ataque continúa", ha advertido.

Rusia también denuncia ataques de Ucrania Por su parte, el Gobierno Rusia ha cifrado en 40 los aparatos aéreos no tripulados lanzados por Ucrania que han sido destruidos en las últimas horas, igualmente sin pronunciarse sobre posibles víctimas o daños materiales.