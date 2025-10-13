Un ataque con drones de Rusia en Ucrania deja dos civiles muertos

Ucrania ha informado que hay, al menos, dos civiles muertos, en un nuevo ataque de Rusia contra Zaporiyia, en el este ucraniano.

Los drones, armas muy usadas por Ucrania y Rusia en esta larga guerra. Foto Efe

Las autoridades de Ucrania han informado este lunes de que al menos dos personas han muerto en un nuevo ataque de las fuerzas de Rusia contra la localidad de Preobrazhenka, en la provincia de Zaporiyia, en el este del país.

El gobernador de la zona, Ivan Fedorov, ha indicado en un comunicado que el ataque ha sido perpetrado con drones y que uno ha afectado principalmente a un "vehículo civil" que se encontraba circulando.

Los dos fallecidos son un hombre de 53 años que "murió en el acto" y una mujer de 50 años que perdió la vida poco después del ataque debido a la gravedad de las heridas, tal y como ha apuntado en un mensaje difundido a través de Telegram.