Una película de Netflix que no se olvida
Una película inquietante de Netflix. No es terror superficial. Es una historia sobre manipulación, fe extrema y poder.
No es una historia ligera. Es oscura y no se olvida. En Netflix existe una película que incomoda desde el primer minuto: Apostle. Estrenada en 2018 y dirigida por Gareth Evans, te lleva al terror en carne viva, sectas y violencia en una isla aislada donde nada es lo que parece.
En esta película nada es lo que parece
La trama arranca con un rescate. Un hombre viaja a una isla remota para recuperar a su hermana, retenida por una comunidad religiosa que exige dinero. Lo que parece un secuestro común se transforma en algo mucho más inquietante.
Al infiltrarse, descubre una secta cerrada liderada por un predicador carismático. La comunidad vive bajo normas estrictas y rituales extraños. La fe no es símbolo de paz, sino herramienta de control. Cada escena suma tensión.
La película es cruda. Con una duración cercana a las dos horas y diez minutos, desarrolla un clima opresivo que va en aumento. La sensación es de encierro total.