Una película de Netflix que no se olvida

Una película inquietante de Netflix. No es terror superficial. Es una historia sobre manipulación, fe extrema y poder.

No es una historia ligera. Es oscura y no se olvida. En Netflix existe una película que incomoda desde el primer minuto: Apostle. Estrenada en 2018 y dirigida por Gareth Evans, te lleva al terror en carne viva, sectas y violencia en una isla aislada donde nada es lo que parece.

En esta película nada es lo que parece La trama arranca con un rescate. Un hombre viaja a una isla remota para recuperar a su hermana, retenida por una comunidad religiosa que exige dinero. Lo que parece un secuestro común se transforma en algo mucho más inquietante.

netflix 3 Al infiltrarse, descubre una secta cerrada liderada por un predicador carismático. La comunidad vive bajo normas estrictas y rituales extraños. La fe no es símbolo de paz, sino herramienta de control. Cada escena suma tensión.

La película es cruda. Con una duración cercana a las dos horas y diez minutos, desarrolla un clima opresivo que va en aumento. La sensación es de encierro total.