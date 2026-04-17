Para ver en streaming: 7 nuevas películas y series para disfrutar este fin de semana

Las plataformas de streaming no se toman descanso y esta semana llegan con una mezcla bastante interesante de propuestas. Desde comedias desbordadas y acción sin freno, hasta thrillers psicológicos y series que exploran relaciones al límite. Las opciones son bien variadas y las hay para todos los gustos.

Entre las propuestas vas a encontrar secuelas y nuevas temporadas de series ya consagradas, y otras novedades que vas a querer sumar a tu lista. Ya sea que busques algo liviano para desconectar o una historia más intensa para maratonear, estas películas y series recién llegadas a Netflix, Prime Video, HBO Max y Apple TV tienen con qué destacarse.

Después de convertirse en una de las sorpresas más aclamadas de Netflix , Bronca regresa con una nueva historia y un elenco completamente renovado. Esta vez, todo arranca cuando una joven pareja presencia una violenta discusión entre su jefe y su esposa dentro de un exclusivo club de campo. Lo que parece un episodio aislado rápidamente se transforma en una red de chantajes, favores y tensiones que escalan sin control.

Bronca - temporada 2 avance oficial de Netflix

Con Oscar Isaac, Carey Mulligan, Cailee Spaeny y Charles Melton al frente del reparto, la serie mantiene su esencia con personajes al límite, conflictos incómodos y una mirada filosa sobre las relaciones humanas. Los 8 episodios ya están disponibles en Netflix.

Nadie 2 | HBO Max

nobody-2-bob-odenkirk.jpg Bob Odenkirk protagoniza la secuela de Nadie. Universal Pictures

Hutch Mansell intenta dejar atrás su pasado violento y construir una vida tranquila, pero ese plan dura poco. Cuatro años después de haber desatado su furia, una nueva amenaza aparece en su camino: una red criminal liderada por figuras aún más peligrosas que lo obligan a volver a la acción.

Bob Odenkirk retoma su papel con la misma intensidad, en una secuela que sube la apuesta en escenas de combate y tensión. A la ecuación se suma Sharon Stone, que interpreta a una antagonista fría y calculadora. Más grande, más violenta y con un pulso que no afloja.

Bolas arriba | Prime Video

bolas arriba Mark Wahlberg y Paul Walter Hauser protagonizan Bolas arriba. Prime Video

Una noche de excesos en Brasil termina convirtiéndose en una pesadilla para dos ejecutivos de marketing que acaban de perderlo todo. Lo que empieza como una escapada se transforma en un escándalo internacional cuando presentan una idea publicitaria completamente fuera de lugar durante un evento vinculado al Mundial. A partir de ahí, la situación escala hasta convertirse en un caos total.

Bolas Arriba - Tráiler Oficial | Prime Video Bolas Arriba - Tráiler Oficial | Prime Video

Con Mark Wahlberg y Paul Walter Hauser al frente, la película apuesta por un humor desmedido y políticamente incorrecto. Dirige Peter Farrelly, responsable de clásicos de la comedia incómoda como Tonto y Retonto y Loco por Mary, lo que ya da una pista del tipo de locura que propone.

Mi nombre era Eileen | Netflix

Eileen 2 Thomasin McKenzie y Anne Hathaway en Mi nombre era Eileen. Focus Features

En un invierno gris de los años 60, Eileen lleva una vida monótona en su rutinario trabajo como secretaria en un reformatorio. Todo cambia con la llegada de Rebecca, una psicóloga elegante y enigmática que despierta en ella una fascinación inmediata.

Protagonizada por Thomasin McKenzie y Anne Hathaway, la historia se mueve entre el drama y el thriller psicológico, explorando deseos reprimidos, obsesión y manipulación. Lo que empieza como una conexión intensa pronto deriva en una trama mucho más oscura de lo que parece.

Margo tiene problemas de dinero | Apple TV

Margo’s Got Money Troubles Michelle Pfeiffer y Elle Fanning protagonizan esta miniserie. Apple TV

La historia se centra en Margo Millet, una joven de 20 años que, tras abandonar la universidad y quedar embarazada de su profesor de inglés, se encuentra sin trabajo, con un bebé recién nacido y una montaña de deudas. Hija de una ex-camarera de Hooters y un ex-luchador profesional, Margo decide abrir una cuenta en OnlyFans para salir adelante. A pesar de su éxito inesperado en la plataforma, Margo debe navegar por las complicaciones de la fama en internet, los juicios externos sobre su maternidad y su propia búsqueda de identidad como escritora.

Protagonizada por Elle Fanning, junto a figuras como Michelle Pfeiffer, Nick Offerman y Nicole Kidman, la serie combina humor incómodo con una mirada bastante cruda sobre la precariedad, la maternidad y las expectativas sociales. La serie cuenta con 8 episodios, de los cuales 3 ya se encuentran disponibles en Apple TV.

Machos alfa (temporada 5) | Netflix

machos alfa t5 Netflix

Tras intentar sin éxito reinventar su masculinidad, Pedro, Luis, Raúl y Santi se enfrentan a una realidad cargada de divorcios, custodias compartidas e hipotecas. La trama central gira en torno a la creación de "Pacto Patriarcal, S.L.", una especie de "comuna machirula" o refugio masculino donde los cuatro amigos deciden mudarse juntos para vivir en un "oasis" alejado de las mujeres y apoyarse mutuamente sin presiones de pareja. Por otro lado, Luz, Daniela y Esther navegan por sus propias aventuras, que incluyen desde citas desastrosas hasta incursiones en OnlyFans de pies y retiros de "recuperación de la feminidad".

Machos alfa (Temporada 5) - Tráiler oficial Netflix

Esta quinta temporada vuelve a contar con 6 episodios de 30 minutos, y sigue apostando por el humor ácido y satírico en torno a este grupo de hombres. Esta vez, la serie introduce un giro dramático inédito en su final.