Estrenos en streaming: las mejores series y películas para ver este fin de semana

El streaming no afloja y esta semana trae opciones para todos los gustos. Desde comedias criminales y thrillers de supervivencia hasta el esperado final de una de las series más provocadoras de los últimos años. A eso se le suma un regreso cargado de nostalgia que promete emocionar a los fanáticos.

A continuación, un repaso por los estrenos más destacados de la semana para no perderse nada.

Netflix suma a su catálogo esta serie de 8 episodios que mezcla crimen y humor. La historia sigue a dos hermanos que, intentando resolver un problema familiar, terminan metidos en el mundo del crimen organizado tras un robo fallido. A partir de ahí, cada decisión empeora la anterior y los hunde en un espiral de situaciones absurdas y peligrosas.

Con Dan Levy al frente, también creador de la serie, Errores épicos se apoya en la relación entre sus protagonistas. Aquí no interesa tanto el apartado criminal como la torpeza de estos hermanos que tratan de sobrevivir a un mundo que no comprenden del todo.

Con apenas unos días en la plataforma, la serie logró meterse entre lo más visto de Netflix. Ideal para quienes buscan una comedia distinta, con humor ácido y situaciones incómodas.

Embestida | Netflix

embestida 01 Phoebe Dynevor lucha por su vida en Embestida. Netflix

Netflix también estrena Embestida, la nueva película escrita y dirigida por Tommy Wirkola, que combina thriller de supervivencia, cine de catástrofes y tiburones. Un combo imperdible.

La historia arranca con un huracán de categoría extrema que arrasa una ciudad costera. Pero lo peor no es la destrucción, sino la inundación que trae consigo tiburones que comienzan a invadir las calles, convirtiendo el entorno urbano en una trampa mortal. A partir de ahí, todo se vuelve una carrera contra el tiempo para sobrevivir, con personajes atrapados en edificios o intentando escapar entre el agua y los depredadores.

Embestida - tráiler oficial de Netflix

El elenco está conformado por Phoebe Dynevor (Bridgerton), Whitney Peak (Gossip Girl) y Djimon Hounsou (Gladiator, Diamante de sangre). Con 86 minutos de duración, es una opción ideal para quienes buscan suspenso y tensión.

The Boys (Temporada 5) | Prime Video

the boys t5 - 01 La temporada 5 de The Boys promete ser brutal. Prime Video

Prime Video trae de regreso a su exitosa sátira de superhéroes, esta vez con su quinta y última temporada, que promete ser la más brutal, violenta y épica de todas.

Esta entrega de The Boys, retoma tras los hechos de la cuarta temporada, con Homelander que ha instaurado un régimen de terror fascista en Estados Unidos, encerrando a sus opositores en "Campos de la Libertad". Butcher, Hughie y el resto de "The Boys" deberán formar una resistencia para intentar derrocar a Vought en un enfrentamiento final.

The Boys trailer final quinta temporada (en ingles) Amazon Prime Video

La plataforma acaba de estrenar los dos primeros episodios de la temporada 5. Las primeras críticas han calificado la entrega final como un cierre "brutal" y "satisfactorio".

Algo nuevo, Algo viejo, Algo prestado | HBO Max

Algo viejo, algo nuevo, algo prestado

HBO Max acaba de estrenar esta película argentina que se lanzó en el Festival de Cine de Cannes en 2024.

Dirigida por Hernán Rosselli, se trata de un drama que mezcla ficción y documental para narrar la historia de la familia Felpeto, quienes gestionan un negocio de apuestas clandestinas en el Gran Buenos Aires. Tras la muerte del patriarca, su hija Maribel descubre secretos ocultos de su padre mientras intenta mantener a flote la empresa familiar bajo la amenaza policial.

Algo viejo, algo nuevo, algo prestado - Trailer oficial

Con actuaciones de Javier Abril, Marcelo Barbosa, Alejandra Cánepa y Maribel Felpeto, la cinta ha sido bien recibida por su retrato sensible de la periferia urbana, así como por su mezcla de géneros.

Malcolm in the Middle: La vida sigue siendo injusta | Disney+

malcolm in the middle la vida sigue siendo injusta Frankie Muniz y Bryan Cranston lideran el elenco de este revival de Malcolm in the Middle. Hulu / Disney

Disney+ trae otro de los estrenos destacados de este mes con el regreso de una sitcom que marcó a toda una generación a comienzos de los años 2000.

Esta miniserie retoma la historia casi dos décadas después, con Malcolm ya adulto, en pareja y con una hija, intentando mantenerse lejos del caos familiar. Sin embargo, cuando sus padres Hal y Lois reúnen a la familia para celebrar sus 40 años de casados, Malcolm no tendrá más alternativa que hacer frente al reencuentro.

Malcom In The Middle: la vida sigue siendo injusta - Tráiler Subtitulado Disney+

Con apenas 4 episodios y el regreso de los actores originales de la ficción, este revival funciona como una especie de epílogo que apela a la nostalgia, acompañado por ese humor tan característico del show.