La tajante definición de Moria Casán sobre Marcelo Tinelli que no pasó desapercibida: "Me da lástima"

Moria Casán y Marcelo Tinelli compartieron años de éxito en la televisión argentina, consolidando una relación laboral que atravesó las etapas más importantes del Bailando por un Sueño. Sin embargo, ante el desembarco del presentador en el mundo del streaming y la cobertura del Mundial, la mediática ofreció una mirada crítica y reflexiva sobre la actualidad de su exjefe.

Durante una reciente entrevista en Caras Glam, Casán fue consultada sobre cómo percibe el presente de Tinelli frente a la irrupción de las redes sociales y los nuevos comunicadores. Lejos de evadir el tema, la exvedette analizó la situación con sinceridad y fue directa respecto a su percepción: "No te digo una preocupación, pero me da una cosa de lástima. Lo veo que no encuentra el rumbo".

Las declaraciones de Moria sobre Tinelli: "Gran vacío" En la misma línea, profundizó sobre el contraste entre la figura hegemónica que el presentador supo ser en las décadas pasadas y su posicionamiento actual. Sobre este punto, Casán elaboró una clara comparación. "Él era el capitán de todo, hacía un golpe de manivela y llevaba el barco. Y ahora encuentro que le cuesta encontrar el momento y sentirse cómodo", detalló la artista.

El análisis de Casán también apuntó al plano personal y a cómo los cambios de consumo afectan a las figuras tradicionales. Si bien se mencionó que Tinelli se encuentra acompañando el Mundial y probando suerte en el streaming, la actriz mantuvo su postura. "Interiormente debe estar con un gran vacío para mí. Me da esa impresión, es una manera de no saber acomodarse a esto", observó, agregando que nota una actitud "evasiva" cuando él aparece en la televisión actual.

Marcelo Tinelli en el partido de Argentina vs. Austria. IG @yiyogarcilazo Más allá de sus observaciones sobre el presente, Moria aprovechó el espacio para separar la situación artística del trato personal y comercial que mantuvo con el creador de La Flia. Al ser consultada sobre las críticas financieras que suele recibir el conductor, defendió su rol como líder de equipo. "Con nosotros fue un buen empleador. Tuvimos un retraso en algún pago, pero enseguida se solucionó. Nos dio trabajo mucho tiempo y nunca hubo un problema", reconoció frente a los conductores del ciclo.