SpaceX mostró cómo fue el décimo vuelo de Starship: cuándo y dónde será el próximo lanzamiento de prueba

En las últimas horas, la compañía de fabricación aeroespacial SpaceX anunció cuándo se llevará a cabo el 11° vuelo de prueba de Starship , la nave espacial que desarrolla la empresa fundada por el magnate Elon Musk .

En un posteo en la red social X (ex Twitter), que también es propiedad de Musk , SpaceX confirmó que el lanzamiento tendrá lugar en octubre y recordó qué significó la realización del 10° vuelo de prueba de Starship, el pasado 26 de agosto.

“La décima prueba de vuelo de Starship representó un avance significativo en el desarrollo del primer vehículo de lanzamiento totalmente reutilizable del mundo”, expresaron desde la cuenta oficial de SpaceX .

Junto a videos de lo que fue el último lanzamiento de Starship y otras imágenes sobre el lanzamiento de IMAP del Falcon 9, SpaceX anunció que el undécimo vuelo de prueba del cohete Starship se realizará el lunes 13 de octubre, con una ventana de lanzamiento que comenzará a las 18.15 hora central de Estados Unidos (23:15 GMT). El despegue se realizará desde la base de lanzamiento de la compañía en Texas.

Este nuevo ensayo incluirá maniobras clave tanto del propulsor Super Heavy como de la segunda etapa del sistema Starship. Según el comunicado de la empresa, el vuelo servirá para validar componentes y procedimientos que se utilizarán en misiones futuras con retorno controlado y reutilización del vehículo.

SpaceX mostró cómo fue el 10° vuelo de Starship X / SpaceX

Cómo será el nuevo propulsor

El propulsor Super Heavy estará equipado con 24 motores Raptor reutilizados. Durante el ascenso, SpaceX evaluará una nueva configuración de encendido de motores diseñada específicamente para mejorar la eficiencia y estabilidad durante las maniobras de aterrizaje. A diferencia de pruebas anteriores, el propulsor no regresará al sitio de lanzamiento. En su lugar, realizará un descenso controlado y un amerizaje en el Golfo de México.

La segunda etapa de Starship también tendrá un rol activo durante el vuelo. Está previsto que lleve a cabo varios experimentos en el espacio, incluyendo el despliegue de ocho simuladores de satélites Starlink. Estos simuladores tienen un tamaño similar a los satélites de próxima generación que la compañía planea lanzar próximamente.

Los simuladores seguirán la misma trayectoria suborbital de la nave Starship. No están diseñados para operar de forma autónoma ni permanecer en órbita. Según explicó SpaceX, se espera que los dispositivos se desintegren al reingresar en la atmósfera terrestre, como parte de una prueba de validación para futuras misiones de despliegue satelital.