Encontraron muerto a un embajador en las puertas del Hotel Hyatt Regency de París

El embajador Nkosinathi Emmanuel “Nathi” Mthethwa de Sudáfrica fue hallado muerto en el ingreso del lujoso hotel ubicado en el oeste de París, Francia.

El embajador sudafricano en Francia, Nkosinathi Emmanuel “Nathi” Mthethwa, fue hallado muerto en las puertas del Hotel Hyatt Regency de París, un lujoso rascacielos ubicado en el oeste de París. Todavía se desconocen los motivos y crece la preocupación.

El diplomático fue hallado muerto por la mañana, según informaron los medios franceses, mientras que la policía local evitó hablar del caso mientras que la Embajada de Sudáfrica no respondiera a los llamados de las fuerzas de seguridad local. La misma negativa expresaron desde el hotel ante las solicitudes de prensa para tener más información, según informó la agencia británica Reuters.

"Nathi" Mthethwa, fue ministro de Artes y Cultura de Sudáfrica entre 2014 y 2019, mientras que entre 2019 y 2023 también se encargó de Deportes en su cartera. A partir de ese año, fue designado como embajador en Francia.

El mismo había sido reportado como desaparecido por su esposa luego de recibir un mensaje de texto que le preocupó, según consignó el medio local Le Parisien.