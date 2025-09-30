Descubrimiento sorprendente: así la viuda negra corteja a sus machos

La araña viuda negra (Latrodectus hesperus) utiliza una estrategia olfativa única para encontrar pareja, que emula el olor a pies de los humanos, indica un llamativo descubrimiento . Una feromona química se descompone lentamente en la tela de la hembra, creando un atrayente que dura semanas, atrayendo a los machos y gobernando su cortejo, según ha descubierto un estudio de la Universidad de Greifswald.

El estudio , publicado en la revista Journal of Chemical Ecology, muestra el comportamiento de coqueteo de la araña, que consta de varias etapas y está estratégicamente estructurado.

A diferencia de muchos insectos, que solo liberan sus feromonas en momentos específicos, la viudas negra hembra utilizan su tela como transmisor de olor a largo plazo .

Los componentes de la feromona en la tela tienen una doble función: al contacto directo, desencadenan un comportamiento de apareamiento característico en los machos. Al mismo tiempo, estas sustancias se descomponen lentamente, liberando un atrayente aromático que nos recuerda al olor a pies en humanos. Sin embargo, los machos encuentran el aroma muy atractivo y se sienten atraídos a distancia.

El primer autor, el Dr. Andreas Fischer, de la Universidad de Greifswald, afirma en un comunicado: "Lo que me pareció particularmente emocionante de los resultados fue que las hembras adaptan la intensidad de sus señales olfativas a la época del año. Aunque atraen a los machos durante todo el año, son más atractivas cuando la mayoría de los machos buscan pareja".

Antes de comenzar su investigación en Greifswald, Fischer trabajó en la Universidad Simon Fraser de Canadá.

viuda negra La viuda negra es objeto de un estudio sobre sus conductas de seducción. Foto Wikipedia

Las telarañas de la viuda negra

En el laboratorio, el equipo analizó químicamente las telarañas de la viuda negra e identificó las sustancias mensajeras. Los investigadores también realizaron experimentos de comportamiento con arañas macho en aparatos de prueba especiales. Experimentos de campo en una playa demostraron que el aroma sintético también atrae a los machos en estado salvaje, indica el estudio.

Las mediciones mensuales de un estudio de campo de un año de duración mostraron claramente que las hembras adaptan su atractivo a las estaciones y que la duración del día probablemente les informa sobre la próxima temporada de apareamiento, según el descubrimiento.

"Las viudas negras demuestran habilidades de comunicación sorprendentemente sofisticadas: con un complejo juego químico de sabores y olores, las hembras aumentan significativamente sus posibilidades de apareamiento exitoso", dice el biólogo Fischer. Dpa