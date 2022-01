La picó una viuda negra en plenas vacaciones y terminó internada

En Mendoza hay diversas especies animales que pueden ser potencialmente peligrosas para las personas ocasionando la muerte en algunos casos. La mendocina Romina Paolantonio estuvo al borde de la muerte luego de ser picada por la araña conocida como "viuda negra" mientras se encontraba vacacionando con amigas y su hermana en Potrerillos. Luego de diagnósticos fallidos en tres efectores de salud fue finalmente derivada al Hospital Lencinas donde le aplicaron el suero que le salvó la vida.

"Estábamos en Potrerillos con mi hermana y unas amigas, como empezó a llover y había mucho viento nos fuimos adentro de la cabaña que habíamos alquilado. Empezaron a entrar unos bichitos y mi hermana sintió un pequeño pinchazo en la pierna. En el momento vio una araña negra y como es costumbre la pisamos", relató Eugenia Paolantonio, hermana de Romina en diálogo con MDZ Radio.

"A los 15 minutos comenzó a sentirse mal. Fue raro, cuando le miré la pierna noté que tenía un pequeño pinchazo pero le restamos importancia", dijo y agregó: "A la hora, mi hermana empezó a sentirse mal, le dolían las piernas y el estómago. No podía caminar del dolor, era insoportable...".

En ese momento decidieron acudir al centro de salud de Potrerillos donde les dijeron que el estado de nerviosismo que presentaba Romina era producto de un ataque de pánico. "Los médicos que la atendieron ignoraban que el veneno produce un estado de alteración debido a que afecta el sistema nervioso", explicó Eugenia.

La joven continuó con los síntomas y su estado general era cada vez más grave y casi no podía caminar del dolor. A partir de eso decidieron volver a la ciudad de Mendoza y recurrir a la Clínica de Cuyo donde también le diagnosticaron un ataque de pánico. "Le dieron clonazepam y un relajante para los músculos pero mi hermana temblaba y no aguantaba los dolores", destacó.

"Con ese diagnóstico nos fuimos a la casa y a la hora siguiente empezó con más temblores y convulsiones. Fuimos a la Clínica Santa Rosa y nos derivaron de urgencia al Hospital Lencinas que es el lugar donde hay que acudir cuando uno es víctima de una picadura de insectos", explicó.

Los médicos que asistieron a la joven le colocaron el antídoto para regularizar su cuerpo que tardó varias horas en hacer efecto y la dejaron internada. "Si hubieran pasado más horas mi hermana no estaría viva", dijo Eugenia quien aprovechó para destacar que ante cualquier picadura las personas deben recurrir al Hospital Lencinas.

¿Qué tener en cuenta ante una picadura?

La viuda negra es un animal que es peridomiciliario, está cerca de las casas pero no habita dentro porque prefieren estar alejadas. Son animales que no son agresivos y pican cuando se sienten amenazados. La picadura no deja una marca en la piel sino que el veneno va hacia dentro.

"Como la picadura de la viuda negra deja rastros prácticamente imperceptibles para el ojo humano, las personas consultan una vez que comienzan los síntomas. En cambio, la araña del rincón tiene un veneno que entra en el tejido y lo derrite produciendo la rotura de los glóbulos rojos dentro del torrente sanguíneo, es una picadura que deja una marca evidente", explicó el médico veterinario Facundo Margarit.

"La chica ha tenido mucha suerte ya que el veneno es neurotóxico y afecta el sistema nervioso. Produce un dolor muy agudo que viaja desde la picadura, recorre el cuerpo, llega a la zona abdominal y provoca convulsiones", dijo y agregó: "Los centros de salud deberían estar preparados para asesorar a quienes acuden con estos síntomas ya que en la provincia tenemos especies de serpientes y arácnidos que pueden ser peligrosas".

La araña del rincón o de los cuadros habita entre nosotros y tiene un veneno que es muy tóxico que puede llevarnos a la muerte. "Lo importante es la detección temprana e individualizar el animal que provocó el daño. A partir de eso uno puede saber qué hacer. La gravedad depende de la cantidad de veneno que te inocula el animal y la toxicidad que te va a generar", agregó el especialista.

La araña del rincón es domiciliaria

La araña rinconera es agresiva, ataca si estás cerca. tiene un color pardo y más oscura en la zona del abdomen. Tiene un tamaño mayor y los síntomas son un dolor terrible en la zona de la picadura. "Lo primero que hay que hacer es acudir a un centro de salud. Lamentablemente no todos están capacitados para hacer las derivaciones a tiempo", dijo.

En caso de mordeduras o picaduras, los torniquetes no son recomendados ya que el veneno puede producir necrosis y matar todo el tejido y tampoco se recomienda chupar el veneno.

"Lo más importante es mantenerse tranquilo ya que la agitación hace que el veneno no circule tan rápido en el cuerpo", destacó el especialista.

Animales potencialmente peligrosos en Mendoza

La construcción de barrios privados hace que las personas sean más vulnerables a picaduras o mordeduras de animales. "Debido a los movimientos demográficos y los emprendimientos inmobiliarios es cada vez más común encontrarlos en las casas. Los ataques generalmente son accidentales ya que los animales no son agresivos sino que muerden al sentirse amenazados", destacó Margarit.

Entre los animales potencialmente peligrosos que habitan nuestra provincia se encuentran:

Escorpión: tiene un veneno similar a la viuda negra. No son todos los escorpiones iguales.

Tityus trivittatus es una especie del género de escorpiones Tityus, perteneciente a la familia Buthidae.

Hay tres serpientes que pueden generar un daño si te muerden: la Yarará, la serpiente de Coral y la Cascabel, que no es muy común de encontrar y cuya distribución está hacia el este de la provincia. "La más común es la Yarará que se puede encontrar en zona de monte y pedemonte. En el caso de una mordedura de esta serpiente, el tiempo de acción es de 12 horas", dijo.

La yarará o víbora de la cruz es una especie de serpiente venenosa endémica de Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina.?

En el caso de la serpiente de Coral puede encontrarse en el pedemonte y algunas zonas de Luján de Cuyo. Es un animal esquivo que no se acerca al ser humano pero su veneno es sumamente peligroso porque es neurotóxico y más rápido al actuar. En el caso de una mordedura de esta serpiente, el tiempo de acción es de 6 horas.

Se caracterizan por sus vivos colores, entre los que predominan el rojo, amarillo y negro.

"En todos los casos, a medida que va pasando el tiempo, el suero antiofídico va perdiendo efectividad", dijo el veterinario.

Recomendaciones para el hogar

Estos animales se alojan en los lugares donde no hay movimiento, pueden estar debajo de la leña, en galpones y viñedos; las recomendaciones para el hogar son las siguientes: