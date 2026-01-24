Stefano Di Carlo reveló el plan de River para llevar el Monumental a una capacidad récord en Sudamérica

River avanza con su plan de ampliación del estadio y el presidente ratificó que será uno de los más grandes del planeta

En la previa del debut de River en el Torneo Apertura 2026 ante Barracas Central, Stefano Di Carlo volvió a marcar el rumbo de su gestión y confirmó uno de los grandes objetivos institucionales: ampliar el Estadio Monumental hasta alcanzar una capacidad histórica.

En los últimos años, el club llevó adelante una profunda transformación del estadio, que permitió sumar cerca de 20.000 ubicaciones. Sin embargo, la dirigencia no se conforma con lo logrado y ya trabaja en una nueva etapa para seguir creciendo y posicionar al Millonario entre los recintos más importantes del mundo.

El presidente de River confirmó la ampliación del Monumental Stefano Di Carlo River En su primer discurso presidencial, Stefano Di Carlo no esquivó la crisis y reconoció el presente deportivo del equipo de Gallardo. @RiverPlate En una entrevista con El País, el presidente Di Carlo fue contundente: “Con la ampliación, el estadio tendrá capacidad para 101 mil personas“. Y agregó: “Será uno de los tres más importantes del mundo y una de las sedes de la Copa del Mundo de 2030“.

Además, recordó que el Monumental será el primer estadio techado del país, en una obra que demandará una inversión superior a los 150 millones de dólares. “El objetivo es continuar con las obras de infraestructura que hemos hecho en las gestiones anteriores en las que yo era dirigente“, explicó.

Cómo quedaría el futuro Estadio Monumental Monumental techado Así quedaría el estadio Monumental techado y con una nueva bandeja. NA Más allá de lo edilicio, Di Carlo dejó en claro que el proyecto deportivo también es central. “River tiene que ser campeón de América“, afirmó. Y completó: “Armar un equipo competitivo regionalmente y mostrar que Argentina puede competir con Brasil“.