Claudio Úbeda patea el tablero en Boca: los 3 cambios que haría para recibir a Platense

De cara al choque frente al Calamar, Claudio Úbeda sorprendería y metería tres cambios con respecto al once que perdió ante Vélez en Liniers.

Boca necesita volver a sumar de a tres luego de la dura derrota ante Vélez en Liniers y Claudio Úbeda sabe que no tiene más margen de error. Es por ello que el partido de este domingo a las 19:15 frente a Platense en la Bombonera será crucial para el DT del cuadro de la Ribera, no solo porque se juega su continuidad sino también porque el equipo tiene que mostrar una mejora en lo futbolístico.

A dos días del choque frente al Calamar, el Sifón ya tiene un indicio de lo que sería el once que salga a la cancha y para sorpresa de todos, en la práctica vespertina del jueves, el DT pateó el tablero y haría tres cambios con respecto al equipo que jugó en el Amalfitani.

Los tres cambios que haría Claudio Úbeda para el partido ante Platense El primer cambio y que estaba cantado era la salida de Kevin Zenón. El volante por izquierda no tuvo un buen partido ante el Fortín y parecía indicar que en su lugar ingresaría el juvenil Tomás Aranda. Sin embargo, el entrenador se decantó por la inclusión de Ángel Romero.

Ángel Romero debut en Boca Ángel Romero será titular por primera vez desde su llegada a Boca. Fotobaires La otra modificación que hizo Claudio Úbeda fue la salida de Gonzalo Gelini por Íker Zufiaurre, autor de un golazo frente a Vélez. Finalmente, en el mediocampo, Williams Alarcón, futbolista que sumó 45 minutos en lo que va del Apertura y que aún no mostró su mejor versión desde su llegada a Boca, reemplazaría al joven Milton Delgado.