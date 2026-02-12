En medio de rumores, Ruben Darío Insua habló sobre la posibilidad de dirigir a Boca y fue categórico

El entrenador de Barracas Central, Ruben Darío Insua, habló sobre las versiones que lo vinculan con el Xeneize y fue claro respecto a su presente profesional.

Ruben Darío Insua salió al cruce de los rumores que lo vincularon con Boca Juniors en los últimos días. El entrenador de Barracas Central fue mencionado en redes sociales como una posible alternativa para el banco del Xeneize, lo que generó repercusión en el ambiente del fútbol argentino.

Lejos de esquivar el tema, el técnico abordó la situación públicamente y explicó que no tuvo ningún tipo de acercamiento desde el club de la Ribera. Las versiones crecieron a partir de comentarios y tendencias digitales, aunque sin confirmación oficial.

Ruben Darío Insua en Barracas Central-Boca. Rubén Darío Insua habló de Riquelme y respondió a las versiones que lo acercan a Boca FotoBaires Insua dejó en claro que su prioridad hoy es el proyecto que encabeza en Barracas y que no recibió propuestas ni sondeos concretos.

Qué dijo Ruben Darío Insua sobre la posibilidad de dirigir a Boca Las declaraciones fueron realizadas en el programa ESPN Fútbol 90, donde respondió a las consultas del panel y se refirió específicamente a su vínculo con Juan Román Riquelme. Ante la pregunta sobre si mantiene relación con el actual dirigente de Boca, el entrenador explicó: "Lo conocí personalmente a Román el día que Barracas inauguró su estadio, no lo conocía antes. Pude charlar un poco con él, que estaba con el Pocho Lavezzi".

Además, fue contundente respecto a los rumores: "Nadie me dijo nada de un posible interés de Boca". En esa misma línea, destacó su compromiso profesional: "Hoy estoy muy centrado, cuando dirijo un equipo me dedico 100 por ciento a darle valor al lugar de trabajo. Nunca me fui de un club para ir a otro".