El Pato Abbondanzieri, lapidario sobre el presente de Boca: "Ven un equipo frágil, cualquiera le puede ganar"

Roberto Abbondanzieri, campeón de la Libertadores y del mundo con Boca, mostró preocupación por el momento que atraviesa el club en los últimos años.

Boca Juniors tiene grandes expectativas para este 2026, en el que volverá a disputar la Copa Libertadores tras 2 años de ausencia y en el que espera volver a ganar un título importante después de una sequía que se extiende desde fines de 2022. Sin embargo, el arranque del Clausura deja algunas dudas respecto de para qué está el equipo.

En ese sentido, Roberto Abbondanzieri -quien se mostró crítico a la gestión Riquelme en más de una oportunidad- hizo un duro análisis del presente del Xeneize. En el mismo rescató algunas cuestiones positivas, pero también mostró consternación por la imagen que deja el club y su extrema dificultad para alcanzar la gloria.

"Al hincha de Boca lo veo preocupado. Tranquilamente puede darse la chance de un campeonato, porque tiene el mejor plantel del fútbol argentino, pero el hincha teme acostumbrarse a no ganar", comenzó a exponer el Pato, multicampeón nacional e internacional con el cuadro de la Ribera, en diálogo con Super Deportivo Radio.

"Antes del '98 y de la llegada de Carlos Bianchi, Boca estaba acostumbrado a pelear, pero a no ganar títulos. Sería triste que pase eso de nuevo", insistió el histórico exarquero. Y remarcó: "Boca como club está muy bien económicamente, así que tiene que pelear todos los torneos".