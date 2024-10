El palito de Abbondanzieri a Riquelme por su gestión en Boca: "Román tomó decisiones correctas y otras que..."

Roberto "Pato" Abbondanzieri es uno de los arqueros más importantes de la historia de Boca Juniors. El arquero que obtuvo más títulos en la historia de la institución aprovechó esa condición para ser un elemento central de la oposición en las últimas elecciones del club, en diciembre, donde apoyó la fórmula integrada por Mauricio Macri y Andrés Ibarra. Es decir, la oposición a la actual gestión de Juan Román Riquelme.

En una entrevista que ofreció este sábado, contó el motivo por el cual tomó esta decisión. "Porque Mauricio (Macri) me lo pidió, yo apoyé a Ibarra en las últimas elecciones. Lo hice por un amigo como Mauricio, pero no lo volvería a hacer. Si Ibarra ganaba seguramente me iban a ofrecer algún puesto y yo les había aclarado que no quería nada, aún ganando, yo me volvía a mi pueblo", reveló.

El Pato apoyó a Ibarra en las elecciones. (Foto: @andreshibarra)

En este marco, a Abbondanzieri le preguntaron por Riquelme y en primer lugar se destinó a hablar del jugador: "Román fue un fenómeno como jugador, yo nunca vi a alguien con esa calidad como compañero", sentenció.

Luego, hizo una evaluación de la versión dirigente, al cual criticó en duros términos: "Una gestión se mide por resultados, mucho más en una institución como Boca. Y lamentablemente no está consiguiendo esas cosas que un presidente siempre quiere. Román ha tenido decisiones correctas, y otras que no. Él toma decisiones, y algunas, a veces, hacen enojar. Román tiene su propio criterio, y guste o no guste, él lo hace. Él baja el martillo y chau, no hay muchos consensos".

Abbondanzieri y Riquelme fueron compañeros en la Selección argentina. (Foto: archivo NA)

Por último, Abbondanzieri se refirió a la llegada de Gago como DT y destacó su elección: "A mí me parece espectacular la idea que tiene, y no lo conozco como técnico, sino como amigo, como compañero del futbol, y ya sé cómo piensa. Cuando jugaba ya te dabas cuenta de que iba a ser técnico por sus indicaciones adentro de la cancha, como pasaba con Guillermo. Para mí, Fernando es un gran entrenador, pero no la tiene fácil. Va a tener la presión de ser un chico que se hizo en Boca, que ahora es el técnico, y si bien de movida lo van a aceptar, después le van a pedir resultados".