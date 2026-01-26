Murió el ciclista que había sido atropellado por un colectivo en Las Heras

El sujeto participó de un accidente de tránsito este domingo y perdió la vida este lunes en el Hospital Central.

Un hombre de 78 años falleció este lunes luego de permanecer internado en grave estado desde ayer, cuando protagonizó un accidente de tránsito con un colectivo mientras circulaba en bicicleta, en el departamento de Las Heras.

La víctima fatal fue identificada como Juan Tello, mientras que el conductor del colectivo involucrado, de 36 años, quedó imputado en la causa.

El accidente de transito El hecho ocurrió ayer alrededor de las 20 en la intersección de calle Independencia y Álvarez Condarco. Según informaron fuentes policiales, a través de un llamado al 911 se alertó sobre un accidente de tránsito entre un colectivo interno 103 del grupo 600, recorrido 640, y un ciclista. Al arribar al lugar, el personal constató que el hombre se encontraba tendido junto a la banquina, en delicado estado de salud.

Una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) asistió al ciclista, quien fue diagnosticado con traumatismo encéfalo craneano (TEC) grave y trasladado de urgencia al Hospital Central, donde permaneció internado hasta que este lunes, cerca de las 16, se confirmó su fallecimiento.

De las primeras averiguaciones se desprende que el colectivo circulaba por Álvarez Condarco de norte a sur, con semáforo en verde, mientras que el ciclista lo hacía por calle Independencia de oeste a este, cuando se produjo la colisión. A raíz del impacto, el ciclista perdió el control del rodado y cayó al suelo, golpeando su cabeza.